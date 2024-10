Primo Trofeo San Salvatore, sul gradino più alto del podio il runner Valerio Santoro

Il runner della Polisportiva Eppe Merla primo nonostante il percorso arduo e il meteo avverso

Si è svolta domenica 20 ottobre la prima edizione del Trofeo San Salvatore – Corsa su strada di 10 km in montagna Manfredonia -San Salvatore, organizzata dalla “ASD Gargano 2000 Manfredonia”.

Una tra le gare più difficili della zona garganica, con partenza da livello del mare e arrivo nella frazione San Salvatore (oltre 550 m sul livello del mare).Un percorso originale che si è sviluppato interamente all’interno dell’Ente Parco Nazionale del Gargano, ma allo stesso tempo arduo, considerate le diverse pendenze, i dislivelli e la quasi totale assenza di tratti pianeggianti, essenziali per permettere ai nerume di riprender fiato.

Sono stati quasi cento i partecipanti che si sono dati appuntamento in quella che è anche stata la prima vera domenica dal clima autunnale.

Un numero che può sembrare esiguo rispetto alle grandi gare su strada, ma dovuto unicamente alle caratteristiche ardue dei km da correre e percorrere.

A spuntarla tra tutti con un crono di 42’25” è stato l’atleta Valerio San toro della ASD Polisportiva Pepe Merla di San Giovanni Rotondo.

“Una gara diversa dall’ordinario, con 550 m di dislivello, dove partiti dal mare si arrivava su, in alto” dichiara il San toro “Una gara particolare, perché sbagliando anche solo di qualche chilometro si rischiava di rimanere impantanati”

“Sono arrivato primo assoluto, ma nonostante questo premio per me la lezione più importante è stata vedere podisti con alle spalle 60-70 primavere, che hanno stretto i denti e sono arrivati al traguardo con fatica e sorriso, nonostante la giornata flagellata da vento e nebbia, che forse è stata utile a nascondere un po’ la fatica”.

“Ringrazio per questo risultato la mia famiglia, e la mia famiglia sportiva, la polisportiva Pepe Merla, che ha creduto in me sin dalla prima gara, e domenica tra il grigio del cielo e delle montagne con il verde delle nostre divise abbiamo colorato tutto.

E un grazie al mio coach Dario San toro, cui continuerò a rendergli onore fin quando potrò e riuscirò a far parte di questo sport e di ogni sua singola gara”.

Ma è stato un fine settimana di premi e trionfi per la polisportiva Pepe Merla non solo in patria ma anche oltralpe.

L’atleta Rodolfo Costantino Giuliani e le sue “anta” primavere hanno infatti conquistato, sempre nella giornata di domenica 20 ottobre, il terzo posto di categoria nella Semi-Maratona de la province de Ligie, in Belgio.

Un risultato che è la prova di come lo sport, anche a livello agonistico, se affrontato con disciplina e sacrificio può davvero farci superare i nostri limiti, perché, come disse il grande Mahatma Gandhi “la forza non deriva dalle capacità fisiche, ma da una volontà indomita”.