Primo giorno di lavoro per il sindaco La Marca: “Manfredonia può cambiare se rinnoviamo i metodi della politica”

Questa mattina, dopo l’emozionante proclamazione di ieri, mi sono insediato a Palazzo San Domenico.

Sono stato accolto dal Segretario Generale, il dott. Giacomo Scalzulli, dai dirigenti e da tutti i dipendenti comunali che, ogni giorno, lavorano per il bene comune.

Non posso nascondervi la mia emozione entrando per la prima volta da Sindaco nella casa di tutti noi cittadini. Vorrei che questo palazzo non fosse mai vuoto, ma aperto e disponibile ad accogliere le istanze, le problematiche e le idee della città.

Manfredonia può cambiare solamente se riusciremo a rinnovare i metodi della politica, se la partecipazione continuerà a restare vigile e attenta, se all’io impotente delle vecchie logiche si sostituirà un noi consapevole.

Ci sarà tanto da fare. Il mio primo impegno, su cui mi concentrerò in questi primi giorni, sarà quello di comporre una squadra assessorile competente, motivata e all’altezza delle aspettative della città.

Sarà il tempo delle scelte e della responsabilità. Io sono pronto.

Domenico La Marca – Sindaco di Manfredonia