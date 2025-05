[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

PRIMO ASSAGGIO ESTIVO: ANTICICLONE NORD AFRICANO IN ESPANSIONE SUL MEDITERRANEO.

Nel mese di Giugno non si è fatto attendere, va conquistando il bacino del Mediterraneo da giorni. Da #Domenica toccherà anche alla Puglia con sensibile aumento termico su tutta la regione e temperature massime che resteranno over 25°C per tutta la settimana prossima. Ultime ore di venti secchi settentrionali, da domani tenderanno dai quadranti meridionali con conseguente aumento termico.

L’estate scalda i motori, speriamo solo che non ci riservi troppi eccessi.