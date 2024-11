PREVENZIONE AL MERCATO: RIUSCITA L’INIZIATIVA “MAMMOMOBILE” A MANFREDONIA

Manfredonia ha accolto con entusiasmo l’iniziativa del Mammomobile, grazie alla quale, attraverso l’Unità Mobile della ASL Foggia, ben 30 donne della comunità, tra i 50 e i 69 anni, hanno potuto usufruire di uno screening gratuito al seno presso l’area mercatale durante il giorno del mercato settimanale, unendo in modo originale la spesa alla salute.

Il Sindaco, Domenico la Marca e l’Assessora al Welfare e Cultura, Maria Teresa Valente, erano presenti di prima mattina sul posto ed hanno accolto le signore che si erano prenotate per questa importante occasione di prevenzione. Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla dottoressa Elvira Sparacia, Coordinatrice Operativa dello Screening ASL Foggia, per la sua disponibilità e sensibilità, così come alla dottoressa Carmela Totaro, Responsabile dell’Unità Operativa di Senologia presso il Presidio Ospedaliero “San Camillo de Lellis”, e alla dottoressa Giuseppina Moffa, Responsabile dello Screening ASL FG, insieme all’intero team tecnico e sanitario coinvolto.

“L’entusiasmo e la partecipazione riscontrati sono un forte segnale della volontà delle donne di prendersi cura della propria salute. Questa iniziativa ha rappresentato non solo un’opportunità di diagnosi precoce, ma anche un momento di sensibilizzazione, avvicinando alla prevenzione anche chi nutre timori verso gli ambienti ospedalieri,” ha dichiarato l’Assessora Valente.

Le donne tra i 50 e i 69 anni che non hanno potuto partecipare allo screening potranno comunque accedervi gratuitamente, contattando il numero verde 800957773 o scrivendo a segreteriascreening@aslfg.it.

“Questa iniziativa è il risultato di un lavoro di squadra che ha visto il coinvolgimento di persone e professionisti dediti al benessere della nostra comunità,” ha concluso la Valente. “Continueremo a lavorare per promuovere la prevenzione e rendere la salute accessibile a tutti.”