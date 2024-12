Presunto incontro tra Decaro ed il fratello del boss. L’ex sindaco di Bari: “Voglia di abbandonare la politica”

Un signore che non conosco dice che in un’epoca imprecisata, 14 o 16 anni fa incontrai il fratello del boss della famiglia Parisi.

Nella mia città, davanti a tutti. La cosa è così assurda che dovrebbe lasciarmi tranquillo. Invece no.

Non sono tranquillo. Non sono tranquillo per niente.

Perché stiamo parlando di una questione già archiviata dalla magistratura che all’improvviso rispunta fuori per l’ennesima volta.

A questo punto io mi chiedo: cos’altro devo fare ancora per allontanare da me la sporcizia di queste calunnie?

Cosa devo fare ancora per non vedere il mio nome accostato alla mafia?

Devo ricordare un’altra volta che quelle persone che si dice io abbia incontrato le ho denunciate, io stesso?

Devo dire un’altra volta che contro queste persone ho chiesto e ottenuto che il Comune di cui ero sindaco, si costituisse parte civile? Devo ricordare che sono sotto scorta da anni?

In tanti mi dicono: “stai tranquillo”.

E invece no.

Non sono tranquillo.

Perché questo è un incubo. Sì, un incubo che sto vivendo di nuovo. Non sono e non sarò tranquillo finché queste accuse mi continueranno a sporcare come persona e come uomo politico.

La politica, ecco. In certi momenti mi viene voglia di abbandonarla. Per tornare a fare l’ingegnere dell’Anas. Forse è l’unico modo per far sì che smettano di calunniarmi.

Lo ha scritto Antonio Decaro sui social