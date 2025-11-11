Meteo

Pressione atmosferica in aumento. Bel tempo e nebbie in agguato

Redazione11 Novembre 2025
👉🏼 PRESSIONE ATMOSFERICA IN AUMENTO. BEL TEMPO E NEBBIE IN AGGUATO.

🌞 Ritorna il bel tempo sulla Puglia per tutta la settimana. Alta Pressione che guadagnerà buona parte del bacino del mediterraneo assicurando tempo stabile e soleggiato sulla Puglia con temperature in aumento e massime intorno ai 18°C con un leggero sopra media stagionale.

🌫️ Ritorneranno le #nebbie nelle ore notturne e al primo mattino, lungo le vallate e nelle zone interne regionali. Saranno come sempre irregolari e distribuite in banchi.

METEOPUGLIA IN FOTO

