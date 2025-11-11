[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

PRESSIONE ATMOSFERICA IN AUMENTO. BEL TEMPO E NEBBIE IN AGGUATO.

Ritorna il bel tempo sulla Puglia per tutta la settimana. Alta Pressione che guadagnerà buona parte del bacino del mediterraneo assicurando tempo stabile e soleggiato sulla Puglia con temperature in aumento e massime intorno ai 18°C con un leggero sopra media stagionale.

Ritorneranno le #nebbie nelle ore notturne e al primo mattino, lungo le vallate e nelle zone interne regionali. Saranno come sempre irregolari e distribuite in banchi.

