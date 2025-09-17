[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Presidio Ospedaliero San Camillo de Lellis di Manfredonia, danneggiamenti di attrezzature per il blocco operatorio

Il Presidente, Dott. Pierluigi De Paolis, a nome di tutto il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici, esprime esecrazione e incredulità per l’episodio di danneggiamento di strutture sanitarie importanti del blocco operatorio del nosocomio “S. Camillo de Lellis” di Manfredonia, manifestando solidarietà nei confronti dell’utenza e del personale sanitario del presidio ospedaliero, offesi da questa vile azione di sabotaggio, e della Direzione strategica della ASL della provincia di Foggia, che si prodiga costantemente

per consentire ai servizi sanitari di Capitanata di fornire prestazioni sanitarie di alto livello.