Presidio Ospedaliero San Camillo de Lellis di Manfredonia, danneggiamenti di attrezzature per il blocco operatorio

Comunicato Stampa17 Settembre 2025
Il Presidente, Dott. Pierluigi De Paolis, a nome di tutto il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici, esprime esecrazione e incredulità per l’episodio di danneggiamento di strutture sanitarie importanti del blocco operatorio del nosocomio “S. Camillo de Lellis” di Manfredonia, manifestando solidarietà nei confronti dell’utenza e del personale sanitario del presidio ospedaliero, offesi da questa vile azione di sabotaggio, e della Direzione strategica della ASL della provincia di Foggia, che si prodiga costantemente
per consentire ai servizi sanitari di Capitanata di fornire prestazioni sanitarie di alto livello.

