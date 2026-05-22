Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Presentazione del libro sui manfredoniani che hanno partecipato alla Resistenza

Venerdì 22 maggio alle 18,30, presso la Sala delle Vetrate del Comune di Manfredonia, l’Anpi di Manfredonia e l’Anpi provinciale di Foggia presentano questo libro dedicato ai partigiani, agli antifascisti e agli internati militari provenienti da Manfredonia. E’ un libro dedicato ai manfredoniani che hanno fatto la resistenza, in qualsiasi modo.



E’ un testo importante e l’Anpi invita a tutti i parenti residenti a Manfredonia di coloro i quali sono stati, durante il regime fascista, schedati come antifascisti, come partigiani, come sovversivi, e invita tutti i parenti degli internati militari di Manfredonia, ad intervenire.

Nel libro ci sono le schede estratte dal casellario politico giudiziario relative a queste persone che non hanno avuto paura di opporsi alla dittatura e hanno resistito anche se venivano o vivevano a Manfredonia: non è vero che nel Meridione non c’è stata la Resistenza, c’è stata ma in forme diverse, e non è vero che i manfredoniani non hanno partecipato alla Resistenza quando si trovavano al nord o erano internati militari. Questo libro lo racconta.