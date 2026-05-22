Presentazione del libro sui manfredoniani che hanno partecipato alla Resistenza
Presentazione del libro sui manfredoniani che hanno partecipato alla Resistenza
Venerdì 22 maggio alle 18,30, presso la Sala delle Vetrate del Comune di Manfredonia, l’Anpi di Manfredonia e l’Anpi provinciale di Foggia presentano questo libro dedicato ai partigiani, agli antifascisti e agli internati militari provenienti da Manfredonia. E’ un libro dedicato ai manfredoniani che hanno fatto la resistenza, in qualsiasi modo.
E’ un testo importante e l’Anpi invita a tutti i parenti residenti a Manfredonia di coloro i quali sono stati, durante il regime fascista, schedati come antifascisti, come partigiani, come sovversivi, e invita tutti i parenti degli internati militari di Manfredonia, ad intervenire.
Nel libro ci sono le schede estratte dal casellario politico giudiziario relative a queste persone che non hanno avuto paura di opporsi alla dittatura e hanno resistito anche se venivano o vivevano a Manfredonia: non è vero che nel Meridione non c’è stata la Resistenza, c’è stata ma in forme diverse, e non è vero che i manfredoniani non hanno partecipato alla Resistenza quando si trovavano al nord o erano internati militari. Questo libro lo racconta.