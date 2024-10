Presentato il progetto “Icehearts Europa” dalla Uisp Comitato Territoriale Foggia Manfredonia



Presentato, oggi, nell’aula consiliare del Comune di Manfredonia, il progetto “Icehearts Europe”, fortemente voluto dalla Uisp Comitato Foggia Manfredonia.



Dopo l’introduzione della moderatrice e progettista Simona Dado, interventi del sindaco Domenico La Marca, dell’assessora al Walfer e Cultura Maria Teresa Valente, della consigliera nazionale Antonietta D’anzeris, della dirigente dell’istituto comprensivo Perotto Orsini Croce Elisa Catta.

Il progetto è stato illustrato nei particolari dal presidente Orazio Falcone e dalle due mentore Stefania Fortunato per Manfredonia e Oriana Lapollo per Cerignola. Icehearts Europe è un’iniziativa ispirata da Icehearts Finland.

Il progetto utilizza lo sport e l’attività fisica come strumento educativo. Nato in Finlandia negli anni ’90, Icehearts Finland fornisce un sostegno coerente, a lungo termine e olistico a bambini e giovani vulnerabili e svantaggiati.

In Italia è supportato da UISP, e si propone di promuovere il benessere dei bambini attraverso attività sportive e creative.

Durante i nove mesi del programma, un gruppo di bambini selezionati sarà seguito da un mentore, che li guiderà in diverse discipline, oltre a momenti di gioco e creatività.

Il progetto, attivo in undici città italiane tra cui Manfredonia e Cerignola, mira a favorire lo sviluppo sociale, emotivo e fisico dei bambini, promuovendo uno stile di vita sano e il lavoro di squadra.



Lo sport sarà l’elemento centrale, non inteso né come sport d’élite né come un’attività fine a se stessa, ma come attività fisica ricreativa e veicolo per garantire l’inclusione, l’educazione e la crescita delle/dei giovani del team. Pur accogliendone i principi e ricalcandone la struttura essenziale, ogni Paese riadatterà il modello originale finlandese al proprio contesto e alle proprie risorse.

La UISP farà da interlocutore e attivatore di questo processo collaborando con scuole, famiglie e servizi del territorio, attraverso la figura del mentore, l’adulto di riferimento.



Antonio Castriotta