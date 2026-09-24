Preistoria a fumetti nel Museo di Manfredonia

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🎨 Sabato 26 settembre GEP – Preistoria a fumetti al Museo!!!

💭🧑‍🎨Come si può raccontare la Preistoria attraverso il linguaggio del fumetto?

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2026, sabato 26 settembre, il Museo propone un laboratorio sul fumetto dedicato a ragazze e ragazzi dai 9 ai 16 anni, a cura della Scuola del Fumetto Gulliver di Foggia!!!

🔎Dopo una visita alla collezione preistorica del Museo, guidata dalla Direttrice Annalisa Treglia, i partecipanti scopriranno insieme al fumettista Giuseppe Guida, come trasformare reperti, ambienti e tracce del passato in una vera storia a fumetti!

💬Attraverso l’osservazione dei reperti e l’uso degli strumenti del fumetto – dal disegno alla costruzione dei personaggi, dalla suddivisione in vignette alla scrittura di dialoghi e didascalie – i partecipanti potranno realizzare una tavoletta a fumetti e una mini sceneggiatura.

📌ore 20.00 – 22.00

👧🧒 Età: 9–16 anni

👥 Partecipanti: massimo 20, prenotazione obbligatoria

📧 cs-ba.museomanfredonia@cultura.gov.it

Un’occasione unica per osservare la Preistoria con occhi nuovi e trasformare un reperto in una storia da raccontare, mettendo insieme conoscenza archeologica, immaginazione e creatività. 🔎

Venite a reinventare la Preistoria a fumetti! ✏️📖

Nella giornata di sabato, il museo sarà straordinariamente aperto dalle 20.00 alle 24.00, al costo simbolico di 1 euro (ultimo ingresso ore 23.00)

#GEP2026 #GiornateEuropeeDelPatrimonio #Preistoria #Fumetto #museiitaliani