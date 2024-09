Preistoria a colori al MAN e Castello di Manfredonia

Domenica 29 settembre 2024, laboratorio alle ore 11.00

In linea con il tema “Patrimonio in cammino”, il Museo archeologico nazionale e Castello di Manfredonia, nella giornata di domenica 29 settembre, alle ore 11.00, propone il laboratorio didattico “Preistoria a colori”: un cammino alla scoperta delle principali forme d’arte tra Paleolitico e Neolitico, per conoscere come gli artisti preistorici dipingevano e quali erano le principali sostanze usate per colorare. Motivi, segni e simboli ricorrenti, che spesso formano scene complesse e sono comuni a molti siti archeologici europei. Un’occasione per scoprire come gli uomini preistorici hanno imparato a trasformare la terra e le varie materie prime presenti in natura in opere d’arte e strumenti di uso quotidiano.

Durante il laboratorio i partecipanti avranno la possibilità di conoscere l’origine delle sostanze coloranti e quali erano le tecniche impiegate per la stesura dei colori o per decorare la ceramica.