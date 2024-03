Potenziato il servizio front-office per il rilascio dei passaporti

Potenziato il servizio front-office per il rilascio dei passaporti

La Polizia di Stato di Foggia, al fine di soddisfare le accresciute esigenze di richieste di passaporti in questa provincia, ha inteso potenziare il servizio di front-office con ulteriori aperture dello sportello passaporti della Questura.

In particolare, è stata incrementata la disponibilità di posti nell’Agenda Passaporti online tutti i giorni della settimana:

mattina : dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00

pomeriggio : dal lunedì al venerdì dalle ore 15:00 alle ore 19:00

Si specifica che, per chi avesse necessità di anticipare un appuntamento già prenotato nell’Agenda online, potrà annullare la precedente prenotazione tramite il portale passaporti e procedere ad effettuarne una nuova.

Il giorno 22 marzo 2024, in occasione della locale Festa Patronale, è stata fissata un’apertura straordinaria dello sportello passaporti.

Gli utenti interessati potranno prenotare i posti ancora disponibili tramite il link “AGENDA ON LINE PASSAPORTI”, registrandosi con SPID o CIE;

Inoltre, per chi avesse necessità di effettuare la prenotazione in tempi rapidi per comprovati motivi (partenze entro i 30 gg successivi all’istanza), è stata attivata “l’Agenda Prioritaria”.

Pertanto, sul portale troveranno un’apposita sezione all’interno della quale dovrà essere compilato, oltre il modulo di richiesta, un’autocertificazione attestante i motivi dell’urgenza, che sarà poi consegnata al momento della presentazione dell’istanza presso gli sportelli passaporti della Questura di Foggia.