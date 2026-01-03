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Tragedia nella notte a Sordio, comune di circa 3.500 abitanti nel Lodigiano, dove un uomo di 49 anni è stato investito e ucciso da un suv Land Rover. Per l'episodio è stato arrestato un 52enne residen...

Tragedia nella notte a Sordio, comune di circa 3.500 abitanti nel Lodigiano, dove un uomo di 49 anni è stato investito e ucciso da un suv Land Rover. Per l'episodio è stato arrestato un 52enne residente a Milano con la gravissima accusa di omicidio volontario. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, l'investimento non sarebbe stato accidentale ma il tragico epilogo di una lite scoppiata poco prima tra la vittima, l'investitore e una terza persona, anch'essa rimasta coinvolta nell'incidente ma sopravvissuta con ferite non gravi. L'arresto è stato eseguito dai carabinieri del comando provinciale di Lodi nelle prime ore della mattinata di oggi.

La dinamica dei fatti

I fatti si sono verificati nella tarda serata di ieri, giovedì 2 gennaio, in via Turati a Sordio. Secondo quanto ricostruito da Sky TG24, i tre uomini avrebbero avuto un violento alterco per motivi ancora da chiarire. Al termine della discussione, il 52enne si sarebbe messo alla guida del suo suv Land Rover e avrebbe deliberatamente travolto le altre due persone coinvolte nella lite. Il 49enne è morto sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate, mentre l'altro uomo è stato trasportato in ospedale con traumi multipli ma non sarebbe in pericolo di vita. L'investitore è fuggito a bordo del suo veicolo ma è stato rintracciato e fermato dai carabinieri poco dopo grazie alle testimonianze raccolte sul posto e alle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.

L'arresto e le indagini

Il 52enne è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria e condotto presso il carcere di Lodi in attesa dell'udienza di convalida. L'accusa contestata è quella di omicidio volontario aggravato, reato che prevede pene severissime. Come riportato dall'ANSA, la Procura sta indagando per ricostruire con esattezza le ragioni della lite che ha preceduto l'investimento mortale e per accertare eventuali collegamenti tra i tre uomini. Il suv Land Rover è stato sequestrato per gli accertamenti tecnici, mentre sul luogo dell'incidente sono stati effettuati tutti i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell'impatto. La vittima, di cui non sono state ancora diffuse le generalità complete, era residente nel Lodigiano e non risultava avere precedenti penali.

Lo sgomento della comunità

La notizia ha scosso profondamente la comunità di Sordio, un piccolo comune dove episodi di violenza di questa gravità sono estremamente rari. Il sindaco ha espresso sconcerto per l'accaduto, sottolineando che le forze dell'ordine stanno lavorando per fare piena luce sulla vicenda. I residenti della zona, svegliati in piena notte dal trambusto, hanno raccontato di aver sentito urla e il rumore dell'impatto, seguito dalle sirene delle ambulanze e delle auto dei carabinieri. Alcuni testimoni oculari hanno già reso le loro dichiarazioni agli inquirenti, contribuendo a ricostruire i momenti concitati che hanno preceduto la tragedia.