POP Officine Popolari al Wow Festival di Mattinata questa sera per presentare BEAT Rigeneration

POP Officine Popolari al Wow Festival di Mattinata questa sera per presentare BEAT Rigeneration

POP al WOW! FESTIVAL Giovedi 18 Luglio alle ore 20.15 al Mad Mall di Mattinata per presentare Beat RiGeneration

Il 18 Luglio alle 20.15, in occasione del “WOW! FESTIVAL”, evento organizzato da Nomadi Digitali e MAD mall parteciperanno Angela Santoro, Saverio Mazzone e Tiziano Guerra di POP Officine Popolari e parleranno del nuovo progetto BEAT RiGeneration, finanziato nell’ambito dell’Avviso regionale “PugliaCapitaleSociale 3.0”.

“Il progetto BEAT RiGeneration promuove attività culturali e creative inclusive che rafforzino l’educazione alla cittadinanza attiva e il welfare generativo; attarverso il linguaggio musicale – dal vocabolario sempre più connotato degli elementi della giovane età e dell’indipendenza – si cercherà di creare tessuto sociale inclusivo, attento ai temi delle nuove generazioni e delle sue componenti fragili in rapporto con le tradizioni del territorio, dando vita ad un processo virtuoso intergenerazionale”.

A seguire, dalle ore 21.00, MUSICA LIVE CIRCLE BY MAD mall.

Nomadi Digitali MAD mall vi danno appuntamento al MAD mall in via Torquato Tasso a Mattinata.

Beat RiGeneration è un progetto, rivolto ad autori/autrici e cantautori/cantautrici del territorio, a partire dai 16 anni d’età, ideato da “Pop-Officine Popolari aps” con l’obiettivo di offrire ai/alle partecipanti la possibilità di esprimere il proprio talento e di vivere l’esperienza della registrazione e dello spettacolo live. Il progetto vedrà la formazione di una vera e propria classe di studi che affronterà un percorso gratuito volto ad acquisire competenze musicali, tecnologiche e di scrittura creativa. Il percorso si concluderà con il lancio di un contest musicale e la realizzazione di una playlist musicale che sarà divulgata sulle principali piattaforme web (Spotify, Amazon Music, Apple Music…).

Partecipanti: La call è rivolta a cantanti (solisti/e o gruppi) e cantautori/cantautrici che saranno chiamati/e ad ideare il testo e/o a cantarlo sulla base di tracce musicali realizzate in collaborazione con producer locali.

Come partecipare: per partecipare è necessario compilare il modulo d’iscrizione entro il giorno 20/08/2024. Per eventuali informazioni scrivere a officinepopolari@gmail.com o chiamare il numero tel 389 4367048.

La selezione per la formazione della classe di studio per la produzione di brani inediti sarà a totale discrezione dell’organizzazione; tutto il materiale inviato sarà valutato da una giuria che selezionerà i/le partecipanti alla classe. I/le candidati/e selezionati/e saranno contattati/e ai recapiti rilasciati in fase di iscrizione.

Ecco il link per iscriversi a BEAT RiGeneration: https://forms.gle/oufnoUehgFEotKAE9