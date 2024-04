Ponte del 25 aprile: ipotesi meteo

Alessio Grosso su MeteoLive, prova a tracciare le prime ipotesi meteo sul Ponte del 25 aprile.

Secondo il modello americano si andrebbe ad instaurare una situazione da ovest, con transito di alcuni impulsi instabili, soprattutto al nord e al centro, accompagnati da temporali o rovesci sparsi, alternati a finestre di tempo buono. Non farebbe freddo ma non ci sarebbe alcun dominio anticiclonico.

Questo scrive sull’editoriale uscito ieri.

Situazione analoga anche su IlMeteo.it che parla di temporali soprattutto per le regioni del Centro-Nord in concomitanza con la Festa della Liberazione (25 Aprile).

“Ciò non significa che le giornate risulteranno interamente piovose: anzi, proprio come avviene in Estate, questi eventi atmosferici durano in genere poco, al massimo un’ora o due” scrivono.

PRIMA DEL PONTE DEL 25 APRILE, PERTURBAZIONI IN ARRIVO

Da oggi, Martedì 9, temporali con grandinate e forti raffiche di vento al Nord, precipitazioni sparse sul Centro tirrenico.

Ma da giovedì torna l’AprilGiugno.

Da Giovedì 11 nuova rimonta dell’Alta Pressione, farà sempre più caldo. Anteprima Weekend 13-14: vero anticipo d’Estate, sole e caldo a 28-30°C su tutta l’Italia!

Insomma, dopo il momentaneo calo termico di martedì e mercoledì, è molto probabile il ritorno del caldo africano su tutta la nostra penisola, con temperature davvero clamorose, addirittura più elevate di quelle vissute negli ultimi giorni.