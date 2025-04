Pomeriggio Cinque, Myrta Merlino lascia: arriva Alfonso Signorini alla conduzione?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Colpo di scena nei palinsesti televisivi di Mediaset. A settembre ci potrebbero essere delle clamorose novità per il daytime pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset. Secondo alcune indiscrezioni circolate sul web, Pomeriggio Cinque potrebbe cambiare di testimone. Il programma è in grave crisi di ascolti in seguito all’arrivo di Myrta Merlino alla sua conduzione. Il talkshow non è mai riuscito a battere la concorrenza de La vita in diretta con Alberto Matano, non riuscendo mai a superare i due milioni di telespettatori. Di qui, la decisione di Mediaset di cambiare il conduttore al comando della trasmissione. Secondo Italia Oggi, Myrta Merlino avrebbe intenzione di lasciare Pomeriggio Cinque per problemi di salute. Il portale ha annunciato che Alfonso Signorini sarebbe tra i favoriti per prendere il posto della conduttrice.

Alfonso Signorini potrebbe condurre la nuova edizione di Pomeriggio Cinque a partire da settembre sui teleschermi di Canale 5. A rivelare l’indiscrezione è stato il portale Italia Oggi che ha annunciato che il conduttore sarebbe vicinissimo a condurre il programma del pomeriggio. L’uomo quindi potrebbe decidere di lasciare la conduzione del Grande Fratello come aveva fatto intendere in queste ultime settimane. Alfonso Signorini nel frattempo sta trascorrendo il suo compleanno dall’altra parte del mondo e più precisamente in Australia. L’uomo sembra voler prendersi qualche settimana di totale relax prima di prendere delle importanti decisioni in merito al suo futuro lavorativo.