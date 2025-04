Pomeriggio Cinque fuori Myrta Merlino: in pole un volto noto del Grande Fratello

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Arrivano nuove clamorose indiscrezioni sul nuovo palinsesto Mediaset pronto a sconvolgere i programmi di punta di Canale 5. Sembra che ci siano grandi manovre all’orizzonte per i vertici del Biscione. Infatti tanti credono che Amadeus possa accettare la proposta allettante di Piersilvio Berlusconi dopo il flop ottenuto su Canale Nove con Chissà chi è. Al momento, il conduttore veronese è tra i giudici del serale di Amici insieme a Cristiano Malgioglio e Elena D’Amario. Discovery sarebbe pronto a sciogliere il contratto di Amadeus e Mediaset ne vorrebbe approfittare per convincerlo a condurre un programma nell’access time di Canale 5. Tutto questo comporterebbe uno slittamento o un ricollocamento di Striscia La Notizia. Ma non è finita qui perché anche Pomeriggio Cinque potrebbe subire delle modifiche visto gli ascolti deludenti registrati da Myrta Merlino.

Alfonso Signorini dal Grande Fratello alla conduzione di Pomeriggio Cinque

Myrta Merlino è stata battuta costantemente da La vita in diretta condotta da Alberto Matano su Rai 1. Pomeriggio Cinque potrebbe quindi cambiare timoniere. A quanto sembra, Alfonso Signorini potrebbe lasciare la conduzione del Grande Fratello per condurre il programma del pomeriggio di Canale 5. L’ultima edizione del reality show è stata la più deludente in termini di ascolti. Per questo motivo, i piani alti di Cologno Monzese avrebbero intenzione di affidare il Grande Fratello nuovamente ad Ilary Blasi oppure a Simona Ventura come riportato dal portale LaPresse. Piersilvio Berlusconi starebbe pensando ad alcune strategie per innalzare gli ascolti della rete ammiraglia Mediaset, caduta in profonda crisi.