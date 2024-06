Pomeriggio 5 stop immediato: Pier Silvio dovrà fare i conti

Ebbene sì, Pomeriggio 5 stop immediato: Simona Branchetti non ha potuto farci nulla e naturalmene Pier Silvio dovrà rendere conto anche di questo. C’è stata una lite nel mezzo della trasmissione che ha messo in difficoltà la conduttrice.

La famosa conduttrice Simona Branchetti ha annunciato da poco il suo approdo alla conduzione di Pomeriggio 5 news

Il programma è trasmesso nel pomeriggio di Canale 5 durante la stagione estiva. La brava presentatrice proveniva da un altro programma, morning news, sempre su canale 5, con cui ha riscosso molto successo grazie alla sua professionalità.

LEGGI ANCHE: Quali sono le spiagge più economiche?

Una lite in diretta che ha dovuto subito gestire con spirito di pragmatismo l’ha sorpresa non voluta. Si trattava di un collegamento con un paesino della Sicilia che Simona Branchetti, già intenta a dover affrontare un delicato caso di cronaca, ha faticato a gestire, ecco cosa è accaduto.

Simona Branchetti e gli inviati a sedare la lite

Il 27 giugno quando, durante Pomeriggio 5 news Simona Branchetti ha lanciato un collegamento in diretta da Mascali (provincia di Catania), dove un diverbio era già finito in tragedia. Che è accaduto?

L’inviata intervistava un amico della vittima, che provava a spiegare i motivi iniziali dell’attrito poi finito nel sangue. “Abbiamo scoperto che c’era dell’altro. I motivi erano altri, c’è una ragazza, quella della vittima, che…”, ma a fare irruzione una persona inaspettata che ha voluto dire la sua.

Un’accesa lite irrompe e sconvolge la trasmissione

La compagna della vittima prende la parola e causa subito una reazione in Fabio, l’amico che stava facendo l’intervista con l’inviata, che le ha detto: “Io posso parlare. Tu vuoi dirmi che quella che usciva l’altra sera di qua con gli occhiali da sole non eri tu?! E allora? Io parlo e so anche quello che dico. Bevi di meno! Ubriaca, devi bere di meno”.

Simona Branchetti e l’inviata sul posto cercano di calmare l’uomo per riprendere eventualmente con l’intervista più in là. Fortunatamente Simona Branchetti è riuscita a non far precipitare la situazione, ha saputo occuparsene subito in modo efficace.