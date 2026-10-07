Manfredonia-Foggia, incidente nei pressi di Amendola: traffico paralizzato

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MANFREDONIA – Un grave incidente stradale ha bloccato la circolazione sulla Strada Statale 89 tra Manfredonia e Foggia, esattamente in corrispondenza dell’ingresso dell’Aeroporto militare di Amendola.

Il sinistro ha coinvolto due mezzi: una Panda bianca e un furgoncino blu, che a causa del violento impatto si è ribaltato sulla carreggiata. La dinamica dell’incidente ha richiesto un rapido dispiegamento di soccorsi. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Vigili del Fuoco per estrarre gli occupanti e mettere in sicurezza l’area, supportati dall’arrivo dell’elisoccorso del 118 per garantire assistenza medica d’urgenza.

Il traffico lungo l’arteria risulta attualmente paralizzato per consentire le operazioni di soccorso e i necessari rilievi da parte delle forze dell’ordine.