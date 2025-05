[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Polizia Locale, ‘Street control’ per rilevare le soste irregolari in città

La Polizia Locale sta effettuando da questa mattina controlli delle soste irregolari in città utilizzando la strumentazione elettronica Street Control.

Ecco di seguito le date, gli orari e le zone interessate:

• Mercoledì 7 maggio 2025 – turno dalle ore 08 alle ore 14 – zona Viale Manfredi, Corso Garibaldi, Corso Roma, Corso P. Giannone e Via della Repubblica a partire dall’intersezione di Via Arpi.

• Giovedì 8 maggio 2025 – turno dalle ore 15 alle ore 21 – zona area pedonale che ricade da Via Duomo a Via Arpi, Viale XXIV Maggio, Via della Repubblica, Corso Roma, Corso P. Giannone, Via G. Matteotti e Via Manfredi.

• Venerdì 9 maggio 2025 – turno dalle ore 8 alle ore 14 – zona Viale Manfredi, Corso Garibaldi, Corso Roma, Corso P. Giannone e Via della Repubblica a partire dall’intersezione di Via Arpi.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, è possibile collegarsi direttamente al portale della Polizia Locale: