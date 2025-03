[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Policlinico Foggia, Pasqualone: “Un felice ritorno a casa”

“Per me è un felice ritorno a casa. Al servizio della sanità pubblica e dei cittadini. Dopo una breve pausa, riprendo con grande impegno la guida del Policlinico Foggia, consapevole delle responsabilità e delle sfide future. Il mio obiettivo resta quello di garantire un servizio sanitario efficiente e accessibile a tutti”.

Così il nuovo commissario straordinario del Policlinico Foggia, Giuseppe Pasqualone.



“Ha prevalso l’amore per il settore della sanità, a cui ho dedicato gran parte della mia attività lavorativa, rispetto all’esperienza, pur gratificante, in un’azienda privata in forte espansione. Desidero ringraziare profondamente il presidente della Regione Michele Emiliano, l’assessore alla Sanità Raffaele Piemontese, tutta la giunta regionale e l’Università di Foggia per il sostegno e la rinnovata fiducia. Ripartiamo con energia: il benessere dei cittadini pugliesi è anche nelle nostre mani”.