Policlinico di Foggia, Cera: “Inaccettabile aggressione al personale sanitario”

Nota del consigliere regionale Napoleone Cera.

“Quanto accaduto al Policlinico di Foggia rappresenta un episodio gravissimo, che non può e non deve essere sottovalutato. Chirurghi, anestesisti e personale sanitario aggrediti con calci e pugni da una cinquantina di persone, colpevoli solo di aver fatto il proprio dovere. Una dottoressa con una mano fratturata, un chirurgo ferito al volto e altri operatori barricati per salvarsi. È questo il rispetto che la nostra società riserva a chi lavora per salvare vite?

Siamo di fronte ad una violenza cieca e inaccettabile che ormai si ripete troppo spesso all’interno delle strutture sanitarie. Non si può più tollerare che medici e infermieri, già sotto pressione, debbano temere per la propria incolumità fisica. Gli ospedali devono tornare ad essere luoghi di cura e protezione, non campi di battaglia.

Esprimiamo la nostra totale solidarietà al personale del Policlinico di Foggia e a tutti i professionisti della sanità che, nonostante episodi sempre più frequenti di violenza, continuano a svolgere il loro lavoro con dedizione e coraggio. Non possono essere lasciati soli”