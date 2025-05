[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Pizzulli annuncia un mini turnover: “Ma col Manfredonia giochiamo per vincere”

Pizzulli vuole vincere la gara contro il Manfredonia e lo ripete più volte in conferenza: “Vogliamo i tre punti per i tifosi e per la classifica. Ma sappiamo che anche loro vogliono il bottino pieno per giocare i playout in casa”.

Ma la squadra di casa ha alcuni acciaccati o diffidati in vista del playoff: “Per questo farò un mini turnover, ma schiererò la squadra migliore”.