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PIZZOMUNNO CUP: AL VIA LA PRIMA TAPPA MANFREDONIA – VIESTE

È partita regolarmente e in orario, questa mattina, la prima tappa della XXXIV Pizzomunno Cup – Regata del Gargano, con la flotta impegnata sulla rotta costiera Manfredonia – Vieste.

Le imbarcazioni hanno lasciato le acque del Golfo di Manfredonia navigando lungo lo scenario naturale del Gargano dando ufficialmente il via alla prima delle due prove della Pizzomunno Cup 2026.

La flotta, partita in mattinata da Manfredonia, ha dovuto gestire un campo di regata altamente tattico a causa delle mutevoli condizioni meteo. La prima parte della navigazione è stata caratterizzata da un vento leggero da SE, mentre dopo il passaggio del cancello a Pugnoghiuso una bella brezza tesa sui 15-18 nodi ha spinto le imbarcazioni, regalando uno spettacolo velico di alto livello.

A seguire da vicino le operazioni di partenza, a bordo della barca Comitato, anche il Presidente del Comitato Regionale Puglia – VIII Zona della Federazione Italiana Vela Alberto La Tegola.

In attesa dell’arrivo delle ultime imbarcazioni e della successiva definizione della classifica in tempo compensato, sono già noti i primi verdetti della giornata. La prima barca a tagliare la linea d’arrivo a Vieste, conquistando la prestigiosa line honours in tempo reale, è stata Daddy Cool X, della Lega Navale Italiana Sezione di Manfredonia. Ottimo risultato di squadra per il circolo organizzatore, che piazza al secondo posto Indigo, anch’essa battente bandiera della LNI Manfredonia. A completare il podio dei primi arrivi in tempo reale è stata Grande Cesare, della Lega Navale Italiana Sezione di Brindisi.

La prova Manfredonia – Vieste rappresenta la prima tappa della Pizzomunno Cup e dei Trofei A. Frattarolo, oltre a costituire la prova unica del Trofeo José Fernando Lopes Correa.

Questa sera, alle ore 20:00, si terrà la cerimonia di premiazione di questa prima tappa presso la Baia degli Aranci a Vieste. L’appuntamento per la seconda e decisiva prova di ritorno (Vieste-Manfredonia) è fissato per domani mattina, domenica 13 settembre.

Ufficio Stampa Lega Navale Italiana Sezione di Manfredonia