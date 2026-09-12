Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Doppiette di Gigliotti e Cardella: Manfredonia-Nocerina termina 2-2

MANFREDONIA – Termina 2-2 la sfida del Miramare tra i padroni di casa e la Nocerina di Zeman: due squadre che hanno provato a battersi ed hanno regalato al pubblico una piacevole gara.

Sipontino in vantaggio con Gigliotti dopo cinque minuti di orologio, che gira di testa in rete un corner battuto da Ceparano.

Al primo affondo la Nocerina trova il pari: al 18′ è Cardella di testa a battere Fajt.

Il Manfredonia si spegne e la Nocerina trova il raddoppio ancora con Cardella al 30′ e rischia di capitolare in due-tre occasioni.

Nella ripresa Ciaramella trova le parole giuste e la gara dei sipontini cambia totalmente: il pressing di padroni di casa si concretizza al 75′ ancora con capitan Gigliotti, che su punizione trova una parabola imprendibile per il portiere ospite.

Le squadre sono stanche e dopo 90′ di battaglia si accontentano di un giusto 2-2 finale.