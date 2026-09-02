Pizzomunno Cup 2026, sabato la conferenza stampa di presentazione della XXXIV Regata del Gargano
Pizzomunno Cup 2026, sabato la conferenza stampa di presentazione della XXXIV Regata del Gargano
È convocata per sabato 5 settembre, alle ore 18.30, presso la sede sportiva della Lega Navale di
Manfredonia, in Viale Miramare, la conferenza stampa di presentazione della XXXIV Pizzomunno
Cup-Regata del Gargano, organizzata dalla Lega Navale di Manfredonia.
A una settimana dalla gara, in programma il 12 e 13 settembre 2026, la Sezione vive un momento di
particolare vivacità, tra le iscrizioni che continuano ad arrivare in segreteria e i primi arrivi ai pontili
della Lega Navale e a quelli del porto turistico Marina del Gargano.
Anche quest’anno la manifestazione propone un nutrito programma, nel quale hanno trovato un posto
d’onore anche i più recenti impegni assunti in accordo con la Regione Puglia-Assessorato alla Salute,
Benessere animale e Sport per tutti, attraverso manifestazioni, incontri e altre iniziative dedicate alla
promozione di stili di vita equilibrati, al contrasto al doping e alla diffusione di una sana
alimentazione.
La Regata del Gargano è un appuntamento sportivo di forte richiamo e fascino, che il Comune di
Manfredonia ha voluto inserire nel tabellone estivo del Manfredonia Festival. Ma è anche una
manifestazione capace di unire alla bellezza della vela quella del contesto territoriale che viene
attraversato e coinvolto: dalla città di Manfredi alle falesie di Macchia, dalle spiagge di ciottoli di
Mattinata alle scogliere a strapiombo che conducono a Vieste, con un entroterra che dalla macchia
mediterranea diventa bosco e foresta.
Non è tutto. La Regata svolge anche un ruolo nella promozione dell’immagine della Puglia
quale “Regione Europea dello Sport 2026”, riconoscimento che pone tra i propri obiettivi la
promozione dello sport come diritto da garantire a tutti.
Rinnovati anche i prestigiosi patrocini, tra cui quelli dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Meridionale, del Parco Nazionale del Gargano e dei Comuni di Manfredonia, Mattinata,
Monte Sant’Angelo e Vieste.
A fornire ulteriori dettagli ai giornalisti e agli operatori della comunicazione sul programma
della Pizzomunno Cup 2026, inserita per il terzo anno nel circuito delle regate di avvicinamento
alla Barcolana, sarà il presidente Lorenzo Di Candia, insieme al delegato allo Sport Michelangelo
Del Bravo e ad altri componenti del direttivo.
Nel corso della conferenza saranno illustrati anche i trofei in palio: lo storico Trofeo Challenge A.
Frattarolo e quello intitolato a José Fernando Lopes Correa, per tutti Fefè, eccellente velista brasiliano
trapiantato in Puglia e prematuramente scomparso, ricordato per la sua bravura e la sua straripante
simpatia.
La conferenza stampa sarà inoltre l’occasione per presentare nel dettaglio il programma della
manifestazione e le iniziative che accompagneranno le due giornate di regata, che il 12 e 13
settembre vedranno gli equipaggi impegnati lungo la rotta Manfredonia-Vieste e ViesteManfredonia.
Ufficio Stampa Lega Navale Italiana Sezione di Manfredonia