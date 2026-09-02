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Pizzomunno Cup 2026, sabato la conferenza stampa di presentazione della XXXIV Regata del Gargano



È convocata per sabato 5 settembre, alle ore 18.30, presso la sede sportiva della Lega Navale di

Manfredonia, in Viale Miramare, la conferenza stampa di presentazione della XXXIV Pizzomunno

Cup-Regata del Gargano, organizzata dalla Lega Navale di Manfredonia.



A una settimana dalla gara, in programma il 12 e 13 settembre 2026, la Sezione vive un momento di

particolare vivacità, tra le iscrizioni che continuano ad arrivare in segreteria e i primi arrivi ai pontili

della Lega Navale e a quelli del porto turistico Marina del Gargano.



Anche quest’anno la manifestazione propone un nutrito programma, nel quale hanno trovato un posto

d’onore anche i più recenti impegni assunti in accordo con la Regione Puglia-Assessorato alla Salute,

Benessere animale e Sport per tutti, attraverso manifestazioni, incontri e altre iniziative dedicate alla

promozione di stili di vita equilibrati, al contrasto al doping e alla diffusione di una sana

alimentazione.



La Regata del Gargano è un appuntamento sportivo di forte richiamo e fascino, che il Comune di

Manfredonia ha voluto inserire nel tabellone estivo del Manfredonia Festival. Ma è anche una

manifestazione capace di unire alla bellezza della vela quella del contesto territoriale che viene

attraversato e coinvolto: dalla città di Manfredi alle falesie di Macchia, dalle spiagge di ciottoli di

Mattinata alle scogliere a strapiombo che conducono a Vieste, con un entroterra che dalla macchia

mediterranea diventa bosco e foresta.



Non è tutto. La Regata svolge anche un ruolo nella promozione dell’immagine della Puglia

quale “Regione Europea dello Sport 2026”, riconoscimento che pone tra i propri obiettivi la

promozione dello sport come diritto da garantire a tutti.



Rinnovati anche i prestigiosi patrocini, tra cui quelli dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare

Adriatico Meridionale, del Parco Nazionale del Gargano e dei Comuni di Manfredonia, Mattinata,

Monte Sant’Angelo e Vieste.



A fornire ulteriori dettagli ai giornalisti e agli operatori della comunicazione sul programma

della Pizzomunno Cup 2026, inserita per il terzo anno nel circuito delle regate di avvicinamento

alla Barcolana, sarà il presidente Lorenzo Di Candia, insieme al delegato allo Sport Michelangelo

Del Bravo e ad altri componenti del direttivo.



Nel corso della conferenza saranno illustrati anche i trofei in palio: lo storico Trofeo Challenge A.

Frattarolo e quello intitolato a José Fernando Lopes Correa, per tutti Fefè, eccellente velista brasiliano

trapiantato in Puglia e prematuramente scomparso, ricordato per la sua bravura e la sua straripante

simpatia.



La conferenza stampa sarà inoltre l’occasione per presentare nel dettaglio il programma della

manifestazione e le iniziative che accompagneranno le due giornate di regata, che il 12 e 13

settembre vedranno gli equipaggi impegnati lungo la rotta Manfredonia-Vieste e ViesteManfredonia.

Ufficio Stampa Lega Navale Italiana Sezione di Manfredonia