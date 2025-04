[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Più di cento giovani pronti per la città di Manfredonia

Martedì 8 aprile 2025 alle ore 16:00, i gruppi giovanili selezionati alla call di idee “Si Può Fare Manfredonia” si presenteranno nella sala consiliare del Comune. Sono stati approvati 9 progetti coinvolgendo un totale di 106 ragazze e ragazzi del territorio. “Una nuova occasione per favorire la partecipazione dei giovani cittadini, il dialogo con le Istituzioni, aumentare il loro senso di appartenenza e cooperazione per la comunità” dichiara il Sindaco Domenico La Marca.

L’iniziativa, finanziata nell’ambito del bando del Ministero dell’Interno relativo al “Fondo Unico per la Giustizia”, presentata dal Comune di Manfredonia in collaborazione con Cantiere Giovani e inserita nel ambito della metodologia “Si Può Fare”, promuove la partecipazione attiva dei giovani e la valorizzazione del territorio locale in termini di sicurezza e vivibilità.

I progetti selezionati sono:

1. Archeo Sipontum: Restituire vita e dignità all’area archeologica di Siponto. L’area archeologica di Siponto è un luogo che custodisce le radici più profonde della storia locale, ma che oggi, lontana dagli occhi della comunità, rischia di sprofondare nell’oblio.

2. Belladonna: Manifestazione estiva che ha come tematica centrale la figura della donna, esaminando varie sfaccettature attraverso l’arte, la musica, la fotografia, la poesia, la letteratura, la storia, il cinema, il folklore, fino ad arrivare all’aspetto della corporeità in senso politico.

3. GiocaRE Manfredi: Realizzazione di uno spettacolo teatrale (con varie attività interattive) della storia di Re Manfredi.

4. Re-Generation: Ridare vita ad uno spazio inutilizzato e renderlo luogo di ritrovo, rigenerare gli spazi verdi, creare un evento che intrattenga e riunisca la comunità giovanile.

5. Rione Monticchio: Il progetto prevede la realizzazione di un murale che raffigura la scritta “Rione Monticchio” con uno stile gotico moderno e dettagli artistici che richiamano le radici del quartiere.

6. Un giardino per tutti in villa: riqualificare un giardino comunale da tempo abbandonato, trasformandolo in uno spazio verde.

7. Dalla polvere alle stelle – un calcio all’abbandono: riqualificazione di un campetto da calcio abbandonato da anni e inutilizzabile in uno spazio parrocchiale.

8. Marenére Fest: un festival che coinvolga la cittadinanza nel segno della promozione artistica e culturale del territorio, della riqualificazione di spazi in disuso, dando la possibilità a giovani creativi di proporsi.

9. Inside Green: restituire alla comunità la pineta di Siponto rendendola un’area sicura, inclusiva e funzionale ed un polo sportivo educativo e di aggregazione all’aperto.

“Si può fare” è un modello di coinvolgimento giovanile e attivismo comunitario che favorisce la partecipazione attiva dei giovani attraverso processi di co-progettazione, tutoraggio e collaborazione tra gruppi informali. Durante il percorso di selezione, a tutti i gruppi partecipanti viene offerto tutoraggio e accompagnamento, facilitando così la creazione di reti tra giovani provenienti da diverse realtà. Questo processo permette di potenziare il valore delle proposte progettuali, in uno spirito di collaborazione e cooperazione tra i giovani. www.sipuofare.net