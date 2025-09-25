Meteo
Piogge del weekend: sarà la volta buona per la Puglia?
Un vero e proprio allarme per la Puglia e la Provincia di Foggia per la mancanza di piogge nel mese di settembre.
Il mese sta per finire ed ha piovuto veramente poco rispetto alla media del periodo. E nel weekend?
Secondo MeteoLive, stabilire la posizione esatta dei fenomeni che avverranno durante il prossimo fine settimana è impresa assai ardua.
Ma secondo alcuni modelli, questa volta potrebbe essere colpito proprio il settore adriatico e la Puglia.
Le Regioni che attendono le piogge e saranno, probabilmente colpite, sono la Sicilia, la Calabria, la Puglia ed il settore ionico. Schiarite più ampie sembrano probabili sul Tirreno e sulla Sardegna.
Sarà la volta buona?