Piogge del weekend: sarà la volta buona per la Puglia?

Un vero e proprio allarme per la Puglia e la Provincia di Foggia per la mancanza di piogge nel mese di settembre.

Il mese sta per finire ed ha piovuto veramente poco rispetto alla media del periodo. E nel weekend?

Secondo MeteoLive, stabilire la posizione esatta dei fenomeni che avverranno durante il prossimo fine settimana è impresa assai ardua.

Ma secondo alcuni modelli, questa volta potrebbe essere colpito proprio il settore adriatico e la Puglia.

Le Regioni che attendono le piogge e saranno, probabilmente colpite, sono la Sicilia, la Calabria, la Puglia ed il settore ionico. Schiarite più ampie sembrano probabili sul Tirreno e sulla Sardegna.

Sarà la volta buona?