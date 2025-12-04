Pio e Amedeo in TV “Ho una passione per gli scaldatelli di Nella”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Pio e Amedeo “Ho una passione solo per gli scaldatelli di Nella!” l’ammissione del duo comico foggiano in TV che dichiarano il loro amore per i Taralli Made in Manfredonia di Nella

Il dialogo con una ragazza di origini Manfredoniane nel programma “La Conferenza Stampa” su Rai Play.

Pio e Amedeo sono impegnati in questi giorni con la promozione del film “Oi Vita Mia” che è tra i film più visti di questi giorni al cinema.