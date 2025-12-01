Boom di spettatori per il Film di Pio e Amedeo, è il secondo film più visto del week end

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ha superato già i 2 milioni di incassi il film “Oi Vita Mia” di Pio e Amedeo nel primo week end di pubblicazione nelle sale. Il Film ambientato tra Vieste ed altre città del Gargano, piace efa boom di spettatori.

La Pellicola che ha al suo interno anche la partecipazione di Lino Banfi racconta una storia tra il comico ed il malinconico. Si ride e si piange nel film e la coppia di comici foggiani questa volta ha fatto centro, raccontando una storia divertente ma educativa.

Il film di Pio e Amedeo è secondo al Box Office solo dopo il colosso Zootropolis 2 della Walt Disney