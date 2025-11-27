Spettacolo Italia

Pio e Amedeo: “Giovani oggi troppo supponenti, noi no”

Pio e Amedeo "Oi vita mia" dal 27 novembre con Lino Banfi. "Giovani oggi troppo supponenti". Film girato a Vieste. Commedia su convivenza generazioni.

Fabrizio Della Corte27 Novembre 2025
Pio e Amedeo tornano al cinema dal 27 novembre con “Oi vita mia”, con la partecipazione straordinaria di Lino Banfi. Pio gestisce una comunità di recupero per ragazzi, Amedeo una casa di riposo per anziani. Le vite si intrecciano in situazioni surreali.

Critica alla generazione Z

“La supponenza dei giovani di oggi mi dà fastidio”, dichiara Amedeo. Il duo riflette sulla carriera: “Non ci godiamo mai niente, ma ci evolviamo continuamente”. Cresciuti col mito di Banfi, ora lo dirigono. “Siamo un esempio per chi viene dopo”.

Ambientazione pugliese

Il film, girato a Vieste (Foggia), mescola omaggi napoletani e riflessioni mature. Convivenza tra giovani turbolenti e vecchietti imprevedibili genera caos irresistibile. Una commedia che parla di maturità artistica del duo foggiano dopo anni di successi in cinema e TV.

