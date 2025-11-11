Pio e Amedeo “fenomeni” a Uomini e Donne

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Pio e Amedeo scatenano ilarità a Uomini e Donne, portando momenti di grande divertimento nello studio. Con la complicità di Maria De Filippi, i due comici hanno messo pepe alla registrazione più recente del programma. Durante un gioco scherzoso, Maria ha fatto credere a Gemma Galgani che sarebbero scesi due giovani corteggiatori, ma invece sono arrivati proprio Pio e Amedeo, che hanno subito dato spettacolo. Amedeo ha scambiato un bacio in bocca con Gemma, mentre Pio ha condiviso un bacio con Tina Cipollari, regalando un momento di grande comicità.

Cos’è successo a Gemma Galgani e agli altri?

Sul fronte delle dinamiche di coppia, Gemma ha avuto un’uscita con un cavaliere, ma senza grande convinzione. Diversa la situazione tra Cinzia Paolini e Rocco Bruno, che dopo alcuni tira e molla hanno deciso di lasciare il programma insieme. Anche Agnese De Pasquale e Roberto sembrano prossimi a lasciarsi, con Roberto che si dice innamorato e non rinuncia a scriverle, anche fuori dal programma. Agnese ha baciato Roberto, scatenando la gelosia di Federico Mastrostefano, presente in studio.

Novità anche per Barbara De Santi, che ha deciso di interrompere la conoscenza con Edoardo dopo un confronto acceso. Sul trono classico debutta invece Ciro, che ha iniziato a conoscere le sue corteggiatrici. Cristiana ha portato Federico in esterna, con un bacio, mentre Sara ha avuto incontri con Marco e Jakub, con un bacio anche con il modello.