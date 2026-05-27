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Piloti Sipontini pronti per il 5°Rally Costa del Gargano

La Piloti Sipontini sarà presente anche quest’anno sulle strade del Gargano con equipaggi pronti a difendere i colori del territorio e a regalare emozioni agli appassionati di motori.

Al via Ivan Schinosi e Alessandro Mazzocchi, impegnati su Peugeot 208 Rally4 del team SMD Racing, mentre i fratelli Pasquale e Matteo Stilla porteranno in gara la loro inseparabile Renault Clio RS N3, seguita dal team Laudati. Presente anche l’equipaggio formato da Fortunato Di Fonzo e Venanzio Aiezza, che saranno al via su Peugeot 208 Rally4 del Lion Team.

Presente inoltre il presidente Meo Solitro, che avrà l’onore di aprire la manifestazione nel ruolo di apripista.

La Piloti Sipontini conferma così il proprio forte legame con il territorio, continuando a rappresentare con orgoglio la passione automobilistica e a sostenere gli eventi motoristici del Gargano.

L’associazione ricorda inoltre il grande appuntamento del 17 e 18 ottobre 2026 a Vieste per la 16ªedizione del Rally “Porta del Gargano”– 6°Trofeo “Città di Vieste”, evento ormai consolidato nel panorama rallistico del Sud Italia.

La gara:

L’evento, organizzato dalla Gargano Racing Team in collaborazione con la Tecno Motor Racing Team, andrà in scena il 30 e 31 maggio 2026 e rappresenterà il secondo appuntamento della Coppa Rally di 8ª Zona ACI Sport.

L’edizione 2026 si preannuncia particolarmente spettacolare grazie a un percorso rinnovato e ricco di fascino. La cerimonia di partenza e l’arrivo finale si svolgeranno nella suggestiva cornice di Piazza del Popolo a Manfredonia, pronta ad accogliere equipaggi, team e tifosi in un’atmosfera di grande festa.

Il sabato sarà dedicato alla prova speciale “Macchia – Monte Sant’Angelo”, proposta in una versione più compatta di 5,33 chilometri, da affrontare due volte: un tratto tecnico e insidioso che metterà subito alla prova concentrazione e precisione degli equipaggi.

La domenica il rally entrerà nel vivo con tre passaggi sulla spettacolare “Mattinata – Monte Sant’Angelo” di 14,78 chilometri, una delle prove più affascinanti e impegnative del territorio garganico, caratterizzata da ritmo elevato, cambi di pendenza e tratti panoramici mozzafiato. A completare il percorso ci saranno inoltre due passaggi sulla “Carbonara” di 7,47 chilometri, prova tecnica e selettiva capace di fare la differenza nella classifica finale.

Il parco assistenza sarà ospitato presso il Centro Commerciale Gargano, punto nevralgico della competizione dove team e meccanici lavoreranno senza sosta per supportare gli equipaggi durante tutto il weekend.

Un appuntamento che promette adrenalina, spettacolo e grande partecipazione di pubblico, confermando ancora una volta il Gargano come terra di rally e passione motoristica.

_Michele Guerra_

Comunicati Stampa