[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Pilastro lesionato in uno stabile a Foggia, disposto immediatamente l’allontanamento delle famiglie residenti

E’ stato predisposto dai tecnici del Comune di Foggia e dei Vigili del Fuoco un ordine di allontanamento entro le ore 20 di oggi per 16 famiglie residenti in un palazzo ubicato al civico 24 di Corso Giannone/angolo via Tugini, a Foggia, in attesa della firma dell’ordinanza sindacale di evacuazione. 3

Il provvedimento è stato motivato dall’esito di un sopralluogo, disposto dopo la sollecitazione di un residente, che ha evidenziato una lesione importante di un pilastro dello stabile, tale da determinare interventi immediati per la messa in sicurezza dell’edificio e delle persone.

Sul posto sono arrivati anche l’assessora alla Protezione Civile Daniela Patano e il comandante della Polizia Locale Vincenzo Manzo, che torneranno dopo le ore 20 per verificare che tutte le famiglie abbiano lasciato l’edificio.