Pierpaolo Siano, bordata contro Mario Cusitore e Ida Platano dopo Uomini e Donne: parole di fuoco

Pierpaolo Siano è stato indubbiamente uno dei protagonisti di Uomini e Donne. Di recente, l’ex corteggiatore di Ida Platano ha rilasciato un’intervista a Casa Lollo di Lorenzo Pugnaloni dove ha parlato della sua esperienza all’interno del dating show. L’uomo ha voluto spiegare i motivi dietro la frase che aveva pronunciato e provocato il caos e il suo abbandono dallo studio. In quell’occasione, il napoletano aveva detto rivolto a Ida Platano: “Impara a fare la donna, sono sette anni che fai questi teatrini, impara a fare la femminina”. A tal proposito, Pierpaolo Siano ha dichiarato di aver iniziato a vedere delle cose che non gli andavano più nelle ultime puntate di Uomini e Donne anche se aveva fatto un percorso lineare fino a quel momento. In merito a ciò, l’uomo ha dichiarato le seguenti parole: “Nella rabbia generale ho detto quella frase. Ovviamente senza voler offendere le donne in generale.”

Pierpaolo Siano lancia una frecciatina a Mario Cusitore e Ida Platano dopo Uomini e Donne

Siano avrebbe voluto una prova di maturità maggiore da parte di Ida Platano nei suoi confronti. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne inoltre ha ammesso che avrebbe dovuto agire in maniera più subdola come Mario Cusitore. L’uomo ha lanciato delle vere frecciatine nei confronti dello speaker radiofonico e di Ida Platano. Infatti, ha dichiarato le seguenti parole: “Potrebbero anche risentirsi. Alla fine chi si piglia si piglia. Non per fare critica però il detto è vero”. Pierpaolo ha concluso ammettendo di aver sempre voluto essere trasparenza a differenza del suo ex rivale in amore.