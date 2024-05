Uomini e Donne, Mario Cusitore scrive una lettera a Ida Platano, lei lo gela: “Non mi è arrivato nulla”

Oggi 22 maggio è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne dove Mario Cusitore e Ida Platano sono stati nuovamente protagonisti. L’ex corteggiatore è tornato per chiedere perdono all’ex tronista dopo la brutta figura che aveva fatto nelle scorse settimane. In studio si è scoperto che Mario aveva raggiunto Brescia per provare a far cambiare idea a Ida. Ma la donna si è rifiutata di scendere facendogli sapere che avrebbe potuto parlargli anche in puntata. L’uomo però non si è arreso, tanto da averle mandato una lettera. Una volta giunti nello studio di Uomini e Donne, il primo a prendere la parola è stato Mario, sebbene Tina Cipollari lo abbia riempito di vari insulti.

Uomini e Donne, Ida Platano ha chiuso definitivamente con Mario Cusitore

Mario Cusitore ha dichiarato davanti a Ida Platano: “Io sto qua a dimostrarti quando ci tengo a venire a Brescia e farti capire ancora una volta che ti puoi fidare di me. La lettera è un riassunto ma è veramente quello che vorrei fare“. Ma l’ex tronista di Uomini e Donne non è apparsa intenzionata a farsi prendere nuovamente in giro. La donna infatti ha detto: “Se dobbiamo stare qua a raccontare quello che è successo. lo sai benissimo. Ti ringrazio del regalo e della lettera. Non mi è arrivato niente. Faccio addirittura fatica a credere a quello che stai dicendo”. Mario a questo punto le ha chiesto se la sua scelta di chiudere è definitiva. La replica non si è fatta attendere, tanto che Ida ha risposto affermativamente, tanto che l’ex corteggiatore ha abbandono lo studio.