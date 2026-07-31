Pierpaolo Pretelli compie 36 anni: la dedica social di Giulia Salemi

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Pierpaolo Pretelli sarà tra i protagonisti della nuova stagione televisiva di Mediaset. L’uomo sarà tra i concorrenti della nuova edizione dell’Isola dei famosi in partenza in autunno su Canale 5. In queste ore, però, l’ex velino di Striscia La Notizia ha celebrato un importantissimo traguardo. L’uomo ha compiuto 36 anni e per l’occasione ha pubblicato un post nel suo profilo Instagram con una bellissima dedica. Nelle foto si vede Pierpaolo Pretelli insieme alla compagna Giulia Salemi ed il loro figlio con la seguente didascalia: “Guardo quello che ho e mi sento fortunato. Al mio fianco ho una donna speciale e due figli meravigliosi, oltre alle mie passioni, che sono diventate il mio lavoro. La mia speranza è riuscire a restituire alla vita almeno una parte di tutto quello che lei ha dato a me.” Un post che in breve tempo ha fatto boom di like e commenti su Instagram.

Pierpaolo Pretelli compie gli anni: la dedica di Giulia Salemi

Il prossimo concorrente dell’Isola dei famosi ha festeggiato 36 anni. Per l’occasione, Giulia Salemi ha voluto fare una dolce dedica al compagno conosciuto diversi anni fa nella casa del Grande fratello. Il volto televisivo ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram in cui si vede Pierpaolo Pretelli giocare con loro figlio Kiam su di un letto con la seguente didascalia: “Buon compleanno super papi.” Una storia, quella dei Prelemi, che procede a gonfie vele nonostante i diversi impegni di lavoro che spesso li portano lontani.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli (Foto Ig @pierpaolopretelliofficial)