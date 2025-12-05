Eventi Manfredonia

Pettolate di beneficenza a Manfredonia

Redazione5 Dicembre 2025
PETTOLATA DI BENEFICENZA!

💙🍩🎄 Due giornate di gusto, solidarietà e amore per la nostra comunità! 🎄🍩💙

📅 Sabato 6 dicembre

(Bar Fiore)

📅 Domenica 7 dicembre

(Parco giochi dell’Orso Piazzale Brunelleschi)

Vi aspettiamo per gustare insieme le tradizionali pettole, preparate con amore dalla Pizzeria Pummarella e servite con il ♥️

✨ Ogni morso ha un significato: sorrisi, inclusione, progetti e futuro.

👉 Il ricavato sarà interamente destinato all’acquisto di nuove attrezzature e al sostegno delle attività dell’Associazione Angeli 2021, per continuare a creare spazi accoglienti, inclusivi e ricchi di opportunità per bambini, famiglie e tutta la comunità.

👉 Una festa per tutti, con:

🎶 Musica

👧🧒 Ospiti speciali e momenti dedicati ai più piccoli con l’Officina del Sorriso✨

🍩 Péttole calde preparate con amore

💞 Tanto calore umano e spirito natalizio

💪 Nessuno escluso.

💞 Ogni contributo conta.

🤝 Ogni presenza fa la differenza.

📍 Dove:

📆6 Dicembre al Bar Fiore

📆7 Dicembre al Parco Giochi dell’Orso – Piazzale Brunelleschi, Manfredonia

⏰ Orari: dalle 9:30 alle 13:00

✨ Venite a sostenerci, venite a condividere, venite a sentire il calore della comunità.

Perché dove c’è amore… c’è sempre magia.

