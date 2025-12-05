[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Pettolate di beneficenza a Manfredonia

PETTOLATA DI BENEFICENZA!

Due giornate di gusto, solidarietà e amore per la nostra comunità!

Sabato 6 dicembre

(Bar Fiore)

Domenica 7 dicembre

(Parco giochi dell’Orso Piazzale Brunelleschi)

Vi aspettiamo per gustare insieme le tradizionali pettole, preparate con amore dalla Pizzeria Pummarella e servite con il

Ogni morso ha un significato: sorrisi, inclusione, progetti e futuro.

Il ricavato sarà interamente destinato all’acquisto di nuove attrezzature e al sostegno delle attività dell’Associazione Angeli 2021, per continuare a creare spazi accoglienti, inclusivi e ricchi di opportunità per bambini, famiglie e tutta la comunità.

Una festa per tutti, con:

Musica

Ospiti speciali e momenti dedicati ai più piccoli con l’Officina del Sorriso

Péttole calde preparate con amore

Tanto calore umano e spirito natalizio

Nessuno escluso.

Ogni contributo conta.

Ogni presenza fa la differenza.

Dove:

6 Dicembre al Bar Fiore

7 Dicembre al Parco Giochi dell’Orso – Piazzale Brunelleschi, Manfredonia

Orari: dalle 9:30 alle 13:00

Venite a sostenerci, venite a condividere, venite a sentire il calore della comunità.

Perché dove c’è amore… c’è sempre magia.