Pettolate di beneficenza a Manfredonia
PETTOLATA DI BENEFICENZA!
Due giornate di gusto, solidarietà e amore per la nostra comunità!
Sabato 6 dicembre
(Bar Fiore)
Domenica 7 dicembre
(Parco giochi dell’Orso Piazzale Brunelleschi)
Vi aspettiamo per gustare insieme le tradizionali pettole, preparate con amore dalla Pizzeria Pummarella e servite con il
Ogni morso ha un significato: sorrisi, inclusione, progetti e futuro.
Il ricavato sarà interamente destinato all’acquisto di nuove attrezzature e al sostegno delle attività dell’Associazione Angeli 2021, per continuare a creare spazi accoglienti, inclusivi e ricchi di opportunità per bambini, famiglie e tutta la comunità.
Una festa per tutti, con:
Musica
Ospiti speciali e momenti dedicati ai più piccoli con l’Officina del Sorriso
Péttole calde preparate con amore
Tanto calore umano e spirito natalizio
Nessuno escluso.
Ogni contributo conta.
Ogni presenza fa la differenza.
Dove:
6 Dicembre al Bar Fiore
7 Dicembre al Parco Giochi dell’Orso – Piazzale Brunelleschi, Manfredonia
Orari: dalle 9:30 alle 13:00
Venite a sostenerci, venite a condividere, venite a sentire il calore della comunità.
Perché dove c’è amore… c’è sempre magia.