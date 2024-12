Peschici è la Perla del Natale: il cartellone eventi

venerdì 06 dicembre 2024 a lunedì 06 gennaio 2025 Peschici sarà la “Perla del Natale” con un fitto palinsesto di attrazioni ed eventi adatti a tutte le età che interesserà diverse location del paese. Il cartellone, il quale contribuirà anche a promuovere l’identità e l’economia locale, è il frutto di un lavoro comune in strettissima sinergia con la Scuola, le Parrocchie, le Associazioni, i Gruppi spontanei, le Partite iva e i Cittadini tutti. Concerti, villaggi per bambini, appuntamenti enogastronomici, attrattive straordinarie (pista di pattinaggio, simulatore di formula 1), presepe vivente, rappresentazioni scolastiche, artisti di strada, saggi di danza, musical, borgo del Natale (con tanto di luminarie ed addobbi), Capodanno in Piazza Pertini, iniziative culturali, solidali ed inclusive, si alterneranno sotto gli occhi dei residenti e, soprattutto, daranno il benvenuto ai tanti visitatori, poiché questo incantevole scorcio garganico è diventato “cometa” turistica e leader della destagionalizzazione. “Il Natale è magia, è condivisione, è vivere il periodo più emozionante dell’anno” – spiega il sindaco D’arenzo – “E’ un programma di qualità che nasce, si rafforza e si incrementa grazie al costante impegno e alla collaborazione delle realtà del territorio” – aggiunge soddisfatto – “Peschici è un Comune che accoglie, che valorizza i suoi talenti e le sue tipicità. Gratitudine infinita a tutti coloro che renderanno possibile tutto questo” – conclude emozionato. La “Perla del Gargano” si rivestirà a Festa e, per il secondo anno consecutivo, diventerà la “Perla del Natale”.

DICEMBRE 2024

DA VENERDI’ 06 A DOMENICA 08

DALLE ORE 10:30 ALLE 12:30 / DALLE ORE 16:30 ALLE 20:30 – PIAZZA PERTINI – ATTRAZIONE GRATUITA PER TUTTI: PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO SINTETICO

VENERDI’ 06

ORE 17:00 – CENTRO STORICO – S’ILLUMINA “IL BORGO DEL NATALE” II EDIZIONE – ADDOBBI PIANIFICATI DAL GRUPPO SPONTANEO “MAMME NATALE”

ORE 17:00 – ARCO ZAFFARANO – INAUGURAZIONE PROGETTO ARTISTICO-CULTURALE: “RETI DA A…MARE” ANCHE A NATALE – A CURA DELLE CLASSI A TEMPO PROLUNGATO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

ORE 18:00 – PIAZZA PERTINI – GRUPPO FOLKLORISTICO INTERNAZIONALE “PIZZECHE & MUZZECHE”

SABATO 07

ORE 18:45 – PARROCCHIA SANT’ANTONIO DI PADOVA – “SERENATA A MARIA”

ORE 19:30 – PIAZZA SANT’ANTONIO – ACCENSIONE E BENEDIZIONE DEL PRESEPE

DOMENICA 08

ORE 10:00 – ITINERANTE – LE ZAMPOGNARE DALLA CITTA’ DI PADRE PIO

ORE 17:00 – PIAZZA PERTINI – “CRUSTOLANDO” – A CURA DEL GRUPPO SPONTANEO “BELLA FE’” & SPETTACOLO DI MAGIA E ILLUSIONISMO CON IL “MAGO PITER”

ORE 18:30 – CORSO GARIBALDI – CERIMONIA DI ACCENSIONE DELL’ALBERO DI NATALE E DELLE LUMINARIE – ARRIVO DEI “BABBI NATALE” IN BICI CON LA NEO ASD “GARGANO BIKE TEAM”& INAUGURAZIONE PROGETTO SOCIALE “OFFICINE INCLUSIVE” IN PIAZZA PERTINI: “TUTTI INSIEME INCLUSIVA…MENTE…PER IL NATALE” – A CURA DELL’ASS. “MUZIA”, IN PARTENARIATO CON L’UFFICIO DI PIANO

GIOVEDI’ 12

ORE 18:30 – CHIESA MADRE SANT’ELIA PROFETA – PRESENTAZIONI LIBRI “PESCHICI: RACCONTI SVELATI. VIAGGIO NEL TEMPO” DI AUTORI VARI & “PESCHICI IERI E OGGI” DI M. PIEMONTESE – A CURA DELL’ASS. “PESCLIZO”

DA VENERDI’ 13 A DOMENICA 15

DALLE ORE 10:00 ALLE 13:00 / DALLE ORE 16:00 ALLE 19:00 – BELVEDERE “M. PROTANO” (EX “ROTONDA”) – ATTRAZIONE GRATUITA PER TUTTI: SIMULATORE DI FORMUALA 1 DELLA “VRS” AD ALTISSIMA TECNOLOGIA

VENERDI’ 13

ORE 18:00 – CHIESA DEL PURGATORIO – APERTURA MOSTRA DEI PRESEPI, ABBINATA AL CONCORSO “REALIZZA UN PRESEPE” VI EDIZIONE – A CURA DELLA CONFRATERNITA DEL PURGATORIO

ORE 18:00 – AUDITORIUM “P. GRANIERI” – CONCERTO DI NATALE SCUOLA “G. LIBETTA” – CON L’ORCHESTRA DELLA SECONDARIA DI I GRADO E IL CORO DELLE CLASSI QUINTE DELLA PRIMARIA

SABATO 14 & DOMENICA 15 – DALLE ORE 17:00 ALLE 19:30 – CORSO GARIBALDI, 1 – “CASA DI BABBO NATALE” – C’E’ POSTA PER…”BABBO NATALE”: CONSEGNA “LETTERINE” DEI BAMBINI – ALLESTIMENTO A CURA DEL GRUPPO SPONTANEO “MAMME NATALE”

SABATO 14

ORE 19:30 – AUDITORIUM “P. GRANIERI” – CONCERTO DI NATALE BANDA “CITTA’ DI PESCHICI”, DIRETTO DAL M° NOEMI RACIOPPA – A CURA DELL’ASS. “AMICI DELLA MUSICA – D. COLLOTORTO”

DOMENICA 15

ORE 16:00 – PIAZZA PERTINI – GARGANO KIDS FESTIVAL (LA CITTA’ DEI BAMBINI) – CHRISTMAS EDITION – ORGANIZZATO DALL’AMBITO SOCIALE DI VICO DEL GARGANO & LA SAGRA DI “MO VAIN NATAL” & THE BAND OF PESCHICI: RASSEGNA CANORA E STRUMENTALE DEI RAGAZZI – A CURA DELL’ASS. “AMICI DEI BAMBINI”

MARTEDI’ 17

ORE 11:00 – AUDITORIUM “P. GRANIERI” – CERIMONIA DI CONFERIMENTO BORSE DI STUDIO “G. LIBETTA” INTITOLATE A NICOLA ACERRA, MAX MARTELLA E CARMEN VECERA

MERCOLEDI’ 18

ORE 9:00 – AUDITORIUM “P . GRANIERI” – IN…CANTO DEL NATALE – A CURA DELLA SCUOLA PRIMARIA

GIOVEDI’ 19

ORE 10:00 – AUDITORIUM “P. GRANIERI” – MUSICAL “NOTTE DI NATALE 1223” DI CARLO TEDESCHI – INTERPRETATO DAI GIOVANI DELLA “CASA DELL’ARTE” DI MATTINATA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO

ORE 15:30 – AUDITORIUM “P .GRANIERI” – NATALE TRA CULTURE E TRADIZIONI – A CURA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA (SEZ. D-E)

ORE 19:00 – AUDITORIUM “P. GRANIERI” – MUSICAL “NOTTE DI NATALE 1223” DI CARLO TEDESCHI (IN REPLICA PER TUTTI) – INTERPRETATO DAI GIOVANI DELLA “CASA DELL’ARTE” DI MATTINATA – IN COLLABORAZIONE CON LA COMUNITA’ ECCLESIALE DI PESCHICI

DA VENERDI’ 20 A LUNEDI’ 23 – DALLE ORE 17:00 ALLE 19:30 – CORSO GARIBALDI, 1 – “CASA DI BABBO NATALE” – C’E’ POSTA PER…”BABBO NATALE”: CONSEGNA “LETTERINE” DEI BAMBINI – ALLESTIMENTO A CURA DEL GRUPPO SPONTANEO “MAMME NATALE”

VENERDI’ 20

ORE 10:00 – AUDITORIUM “P .GRANIERI” – NATALE TRA CULTURE E TRADIZIONI – A CURA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA (SEZ. A-B-C)

VISITA AI PICCOLI PAZIENTI DEL POLICLINICO “UMBERTO I” DI ROMA – A CURA DELL’ASS. “AMICI DEI BAMBINI”

SABATO 21

ORE 18:00 – AUDITORIUM “P. GRANIERI” – SAGGIO DI DANZA E KARATE: WAITING FOR CHRISTMAS – CON GLI ALLIEVI E I MAESTRI DELL’ASD “ATHLETIC CLUB”

DOMENICA 22

ORE 10:30 – PARROCCHIA DI SANT’ANTONIO DI PADOVA & ORE 11:00 – CHIESA MADRE SANT’ELIA PROFETA – BENEDIZIONE DEI BAMBINELLI

ORE 18:00 – ITINERANTE – GLI ZAMPOGNARI DI MONTE SANT’ANGELO

ORE 18:30 – CENTRO STORICO – IL PRESEPE VIVENTE II EDIZIONE – A CURA DELL’ASS.”ARS NOVA”, IN COLLABORAZIONE CON LE DUE PARROCCHIE – EVENTO COLLATERALE DEL PROGETTO “MARE SENZA LIMITI”: OLTRE LE BARRIERE CULTURALI, AMBIENTALI E GENERAZIONALI, PER VIAGGIARE E VIVERE IN SALUTE, SUPERANDO LE DISABILITA’. FINANZIATO A “GARGANO CULTURA & SPORT” APS ETS NELL’AMBITO DEL PROGETTO “COSTA”

LUNEDI’ 23

ORE 20:00 – AUDITORIUM “P. GRANIERI” – SAGGIO DI DANZA: CHRISTMAS DANCE PASSION – CON GLI ALLIEVI E I MAESTRI DELL’ASD “FITNESS DANCE COMPANY”

SABATO 28

ORE 19:00 – AUDITORIUM “P. GRANIERI” – CONCERTO DI FINE ANNO II EDIZIONE “SWINGING CHRISTMAS PROGECT”: CLASSICI NATALIZI IN CHIAVE SWING-JAZZ – CON LA “SEVEN X-MAS ORCHESTRA” – IN COLLABORAZIONE CON LA PRO LOCO

DOMENICA 29

ORE 19:00 – PIAZZA DEL POPOLO – FOOD & FOLK – A CURA DELLA “CONFCOMMERCIO” PESCHICI

MARTEDI’ 31

DALLE ORE 23:30 – CAPODANNO IN PIAZZA PERTINI II EDIZIONE – SHOW “MEGA BEATS”: LA GRANDE NOTTE CON DJ, VOCALIST, BALLERINE, ANIMAZIONE, MASCOTTE, GADGET, EFFETTI SPECIALI, BOLLICINE E…GIOCHI PIROTECNICI

GENNAIO 2025

VENERDI’ 03

ORE 19:00 – PARROCCHIA SANT’ANTONIO DI PADOVA – “NATALE IN CIELO E IN TERRA”

DOMENICA 05

ORE 18:00 – ITINERANTE – GLI ZAMPOGNARI DI MONTE SANT’ANGELO

ORE 18:30 – CENTRO STORICO – IL PRESEPE VIVENTE II EDIZIONE – A CURA DELL’ASS. “ARS NOVA”, IN COLLABORAZIONE CON LE DUE PARROCCHIE – EVENTO COLLATERALE DEL PROGETTO “MARE SENZA LIMITI”: OLTRE LE BARRIERE CULTURALI, AMBIENTALI E GENERAZIONALI, PER VIAGGIARE E VIVERE IN SALUTE, SUPERANDO LE DISABILITA’. FINANZIATO A “GARGANO CULTURA & SPORT” APS ETS NELL’AMBITO DEL PROGETTO “COSTA”

LUNEDI’ 06

ORE 16:30 – PIAZZA PERTINI – IL VILLAGGIO DELLA BEFANA & “IN…CALZA IL FRITTO” – A CURA DEL GRUPPO SPONTANEO “BELLA FE’”

ORE 18:30 – CHIESA DEL PURGATORIO – PREMIAZIONE DEL CONCORSO “REALIZZA UN PRESEPE” VI EDIZIONE – A CURA DELLA CONFRATERNITA DEL PURGATORIO

INIZIATIVA “PANETTONONNI” – DOLCE OMAGGIO PER LE FESTIVITA’ NATALIZIE: DISTRIBUZIONE PANETTONI PORTA A PORTA PER TUTTI I RESIDENTI CON PIU’ DI 70 ANNI