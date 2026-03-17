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PEROTTO IN SEMIFINALE AI CAMPIONATI PER IL QUARTO ANNO CONSECUTIVO

Partito anche in questo anno scolastico il progetto “Campioni di logica”, finalizzato alla preparazione degli alunni della scuola secondaria Perotto ai campionati internazionali di Giochi Matematici 2026, organizzati dall’Università Bocconi e dal centro Pristem, suddivisi nelle due categorie previste dal regolamento: C1 (prime e seconde) e C2 (terze e primo superiore). Per entrambe le categorie è stata necessaria una preselezione interna dell’istituto, dato l’entusiasmo con cui è stato accolto il progetto, tenutasi alla fine dell’anno solare 2025.



Un giorno alla settimana questi alunni, dopo aver terminato le ore curricolari, hanno pranzato insieme a scuola con pranzo a sacco, socializzando e creando un gruppo coeso, per poi allenarsi ai giochi nel pomeriggio, insieme alle professoresse Angela Bisceglia e Filomena Rinaldi. I giorni 23 gennaio e 27 febbraio, i campioni di logica perottini, hanno disputato, insieme ad altre scuole, in modalità online, dapprima gli Ottavi di finale e poi i Quarti di finale dei campionati internazionali di Giochi Matematici 2026, arrivando in posizione utile con un ottimo punteggio in ben 5 alunni. Il giorno 14 marzo, gli alunni hanno affrontato le semifinali nell’aula magna della facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Foggia, arricchendo la loro esperienza tra i banchi universitari a soli 11, 12 e 13 anni d’età, gareggiando per la finale che si terrà a Milano. Congratulazioni, campioni di logica!