Perla Vatiero nella bufera per le sponsorizzazioni social: Codacons indaga per truffa

Perla Vatiero è l’ultima vincitrice del Grande Fratello. Dopo le voci smentite di una sua presunta partecipazione all’Isola dei famosi 2024, la donna è finita al centro della bufera per alcune attività sospette sui social. Secondo alcune segnalazioni, la fidanzata di Mirko Brunetti starebbe facendo delle sponsorizzazioni sospette sui social visto che sta cercando di affermarsi come influencer dopo la vittoria al Grande Fratello. La questione è stata messa in luce da Gabriele Parpiglia a Casa Sdl. Il giornalista ha spiegato che non tutti hanno imparato la lezione dopo il caso di Chiara Ferragni. Infatti ha dichiarato: “Vi do un consiglio: di andare a dare un’occhiata a Perla Vatiero, che ha palesemente nascosto l’ADV in tutte le sue storie. Perla pubblicizzava tra l’altro i falsi guru e dei siti di scommesse”.

Gabriele Parpiglia ha messo il luce il caso di Perla Vatiero, rea di fare alcune sponsorizzazioni social che sarebbero delle truffe. L’uomo ha fatto delle dichiarazioni nel corso di Casa Sdl dov’è intervenuto anche il presidente della Codacons Gianluca Di Ascenzo, che ha fatto sapere di essersi segnato il nome della vincitrice del Grande Fratello. Non è da escludere che l’uomo avvii alcune indagini per capire se la fidanzata di Mirko Brunetti abbia violato o meno le regole imposte per la sponsorizzazione di prodotti sui social. Il Codacons potrebbe avviare un’indagine per truffa contro Perla Vatiero come già successo per Chiara Ferragni, sanzionata pesantemente per il caso Balocco.