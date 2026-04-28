Perché il Foggia può ambire alla riammissione in Serie C
Perché il Foggia può ambire alla riammissione in Serie C
Il Foggia domenica è retrocesso per la prima volta, nella sua storia, in Serie D.
Ma nella conferenza post partita Gennaro Casillo ha detto chiaramente di farsi trovare pronto nel caso di una riammissione in C.
Perché tutto ciò è possibile?
In primis, quest’anno, nei parametri di riammissione in C la retrocessa dalla terza divisione alla D ha precedenza rispetto alla vincente del playoff di quarta serie.
Poi c’è l’aspetto stadio: il Foggia ha un impianto già idoneo per la categoria, senza dover fare interventi.
In ultimo, la società non ha ricevuto alcuna penalizzazione amministrativa nell’ultima stagione.
Criteri di ripescaggio in Serie C
Per il campionato di Serie C 2026-27 la priorità nei ripescaggi – procedura che si attiva in caso di domanda respinta – sarà la seguente, secondo il principio di alternanza: una nuova Seconda Squadra di Serie A (a differenza degli altri anni, in cui non era specificato che la seconda squadra dovesse essere nuova), Lega Pro, Serie D ed eventuale Seconda Squadra di Serie A partecipante al campionato di Serie D.