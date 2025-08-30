Perché Fedez era in barca con La Russa e Santanché?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Le immagini finite sui settimanali che mostrano Fedez a bordo di una barca insieme a Daniela Santanché e Ignazio La Russa hanno acceso immediatamente il dibattito. Una compagnia davvero inattesa che ha spiazzato i fan del rapper, spingendoli a lasciare commenti ironici e, in alcuni casi, decisamente critici. Per evitare fraintendimenti, l’artista ha deciso di intervenire in prima persona, pubblicando una storia su Instagram per spiegare il contesto dello scatto. Andiamo a riassumere cosa è successo e cosa ha scritto il diretto interessato.



La versione di Fedez sulle foto con Santanché e La Russa

L’immagine di Fedez al fianco di Daniela Santanché e Ignazio La Russa ha spiazzato molti, proprio perché appare in netta contraddizione con il profilo pubblico del rapper. Da sempre, infatti, l’artista non ha risparmiato critiche al mondo politico e in passato non sono mancati scontri, anche piuttosto accesi, con figure di spicco del governo e non solo. Ad ogni modo, il rapper ha sentito la necessità di chiarire il perché della sua presenza su quel lussuosissimo yacht ormeggiato a Cala di Volpe presso le acque della Sardegna: “Quando vedete questa simpatica testa di C (il sottoscritto) in compagnia di politici sappiate che sono sempre in missione per conto di Pulp Podcast. Dopo anni di sangue sputato insieme a Mr Marra siamo riusciti a costruire un luogo di dibattito e approfondimento che finalmente viene riconosciuto anche dalla classe politica attuale. Preparatevi per una stagione devastante. Non potete nemmeno immaginare quello che stiamo preparando. Stiamo tornando”. Sicuramente il trio ha fatto molto parlare di sè e qualche parola l’ha detta anche lo stesso Ignazo La Russa, tramite alcune dichiarazioni riportate dal Corriere della sera: “Non l’ho invitato io Fedez sulla barca. Ero ospite. E devo dire che le persone poi, a conoscerle, possono fare un’impressione diversa. Devo dire che prima di conoscere Fedez ne avevo un’impressione. Dopo me ne ha lasciata una molto migliore”. Ora però tuffiamoci nel mare delle novità su Fedez (senza lasciare lo yacht, ma virando altrove). Negli ultimi giorni, il rapper milanese si è concesso qualche spunto interessante al di là delle onde: ha lanciato una promessa bomba per il suo Pulp Podcast, annunciando una stagione “devastante” che si preannuncia decisamente fuori dagli schemi. In ambito musicale, il rapper ha reinterpretato il suo Sanremo del 2025 con “Battito”, brano generoso di emozioni che lo ha visto piazzarsi al quarto posto al Festival, per poi debuttare con il singolo estivo “Scelte stupide” insieme alla cantautrice Clara — un duetto fresco e quasi spiazzante, che ha conquistato la classifica FIMI. Dal punto di vista sentimentale, dopo la separazione da Chiara Ferragni (ora ufficialmente divorzio, con accordi condivisi sulla custodia dei figli), Fedez sembra aver ritrovato serenità al fianco di Giulia Honegger. All’inizio di agosto, ha ufficializzato la relazione con una serie di foto romantiche postate su Instagram, corredate da citazioni evocative come “Non può piovere per sempre”. La storia è stata confermata anche durante una vacanza in Costa Smeralda, come riportato da GalluraOggi. Segnale chiaro del suo impegno: Fedez ha presentato Giulia ai figli Leone e Vittoria. Le fotografie, pubblicate sulla rivista Chi, mostrano momenti di complicità tra la coppia e i bambini. Recentemente, il rapper ha condiviso sui social uno story con la sua nuova compagna utilizzando un filtro che altera il volto, accompagnato dalla scritta “Love is blind”. Il tempismo è stato subito interpretato come un gesto allusivo rispetto alla nuova relazione dell’ex, Chiara Ferragni. L’ironico “amore è cieco” ha scatenato reazioni: alcuni lo hanno apprezzato come uno sfogo ironico, altri hanno contestato la mossa definendola strategica o poco matura.

Fedez e Chiara: oramai un lontano ricordo (Fonte: Google)



