Fedez sullo yacht con Santanché e La Russa

Fedez protagonista di polemiche per essere stato ospite di uno yacht di lusso con Daniela Santanché e Ignazio La Russa. La vacanza si è svolta nel meraviglioso mare della Sardegna, a bordo di un’imbarcazione di circa 26 metri dal costo di circa 8.000 euro al giorno in alta stagione. Con loro erano presenti anche la moglie di La Russa, Laura De Cicco, e il figlio Leonardo con la compagna.

Fedez sullo yacht con la fidanzata Giulia

Il rapper, accompagnato dalla fidanzata Giulia Honegger, è stato immortalato in momenti conviviali e di tenerezza, suscitando discussioni online. Secondo alcune fonti, l’invito sarebbe partito da Leonardo La Russa, con cui Fedez avrebbe un’amicizia consolidata. La presenza del cantante ha fatto discutere, specialmente tra chi critica il suo rapporto con i politici di destra, considerando le sue posizioni passate contro il centrodestra.

Tra le polemiche, si sono sollevate anche alcune reazioni sui social, con commenti che criticano l’amicizia del rapper e la sua partecipazione a un evento così costoso e elitario. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla coerenza di Fedez e sulle sue scelte pubbliche, in un contesto di forte polarizzazione politica e social.