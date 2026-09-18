Il Paradiso delle Signore 11, anticipazioni dal 21 al 25 settembre 2026: Odile crolla dopo il tradimento di Iacopo

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La settimana dal 21 al 25 settembre 2026 de Il Paradiso delle Signore 11 si apre con un vortice di tensioni familiari, colpi di scena e nuovi arrivi prestigiosi. Mentre Roberto prepara l’ingresso di Carla Fracci, Odile deve affrontare l’ennesima delusione causata da Iacopo. Intanto, il segreto rivelato da Adelaide continua a scuotere Marta e Riccardo, mentre Delia e Botteri rischiano di vedere il loro matrimonio saltare. A questo punto è inevitabile chiedersi: cosa farà infuriare Odile? Perché Elisa teme che il suo segreto venga scoperto? E come cambierà tutto con l’arrivo di Carla Fracci?

Delia e Botteri nei guai, Costanza lascia il Paradiso, Riccardo tenta di riunire la famiglia

La settimana si apre con un imprevisto che mette a rischio le nozze di Delia e Botteri: un problema di omonimia blocca l’intera procedura. Irene prova a trovare una soluzione, ma la situazione si complica.

Intanto Iacopo rassicura la madre sulle sue nuove frequentazioni, pur mettendola in guardia da Umberto. Sul fronte lavorativo, Marcello ferisce Costanza con parole pesanti: nonostante le scuse, lei decide di lasciare il Paradiso. Valter coglie l’occasione per avvicinarsi a lei, mentre Riccardo confida a Odile il desiderio di ricucire i rapporti familiari.

Carla Fracci invitata alla sfilata, Odile boccia Iacopo, Elisa teme per il suo segreto

Roberto chiede a Cesare di invitare Carla Fracci alla sfilata della Camera della Moda Italiana. L’impresa non è semplice, ma Simona – grande fan dell’étoile – viene coinvolta nell’organizzazione.

Alla GMM, Iacopo presenta a Odile la sua idea creativa, ma la ragazza rimane perplessa e lo costringe a rivedere tutto. Nel frattempo, Riccardo organizza una cena al Circolo per favorire un riavvicinamento tra Marta e Adelaide, ma la tensione resta alta.

Le nozze di Delia sembrano sempre più lontane: l’altra “Delia” è sparita nel nulla. Elisa, intanto, nota l’interesse di Valter per Costanza e teme che questo possa far emergere il segreto che custodisce da tempo.

Marcello porta brutte notizie, Carla Fracci arriva al Paradiso, Odile esplode contro Iacopo

Marcello torna da Genova con una pessima notizia: ha perso la concessione degli spazi vendita sulle navi da crociera. Valeria arriva a sorpresa con un’idea che lo spinge a reagire.

Simona è nervosa per il debutto come modella, ma Valter riesce a tranquillizzarla. Lia scopre un dettaglio del passato della ragazza che lei aveva sempre nascosto.

Iacopo, nonostante gli accordi presi, decide di fare di testa sua e tradisce la fiducia di Odile, che esplode di rabbia. La situazione diventa così grave che Umberto è costretto a chiedere l’intervento di Adelaide.

Le Veneri scoprono che Simona è stata una ballerina e per questo è così emozionata per l’arrivo di Carla Fracci, che fa il suo ingresso in galleria regalando un momento speciale a tutto il Paradiso.

Una cliente d’eccezione riaccende la speranza per Delia, mentre Elisa evita un incontro con Cesare ma non riesce a liberarsi dalle paure del passato. Odile è sempre più provata dalle tensioni familiari e trova in Umberto un sostegno che, questa volta, ha il sapore di un vero gesto paterno. Adelaide, invece, inizia a sospettare che Riccardo stia nascondendo qualcosa di serio.