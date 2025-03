[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Per il bel tempo si dovrà aspettare oltre il 7 aprile

Secondo MeteoLive, il bel tempo non riuscirà ad imporsi in Italia, almeno fino al 7 aprile.

L’alta pressione atlantica che all’inizio della settimana prossima proverà ad imporsi anche in Italia con una maggiore stabilizzazione atmosferica quantomeno al nord ed al centro, non sembra avere le carte in regola per regalare alla nostra Penisola un periodo di bel tempo duraturo, soprattutto al meridione.

Per i primi giorni di aprile l’alta pressione sarà lontana, in terre scandinave, mentre da noi ci saranno correnti fresche e relativamente instabili da est.

Anche intorno al 7 aprile il tempo tornerà ad essere instabile con rischio di rovesci che tenderanno a concentrarsi progressivamente al nord e al centro, in un contesto termico comunque gradevole.