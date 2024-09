Pensioni, in arrivo aumenti da ottobre: chi e quando prelevare

In arrivo aumenti sulle pensioni a partire dal primo ottobre.

La novità riguarda, in particolare, chi riceve assegni minimi: il loro importo aumenta di 16 euro (si passa da 598,77 euro a 614,77 euro).

Va comunque ricordato che l’aumento varia in base agli scaglioni di reddito. Qui i dettagli per ogni scaglione.

Pensioni fino a 4 volte il minimo Inps: aumento del 5,4% su un importo lordo fino a 2.272,76 euro; Pensioni da 4 a 5 volte il minimo Inps: aumento del 4,59% su un importo fino a 2.839,70 euro; Pensioni da 5 a 6 volte il minimo Inps: aumento del 2,862% su un importo fino a 3.407,64 euro; Pensioni da 6 a 8 volte il minimo Inps: aumento del 2,538% su un importo fino a 4.543,52 euro; Pensioni da 8 a 10 volte il minimo Inps: aumento del 1,998% su un importo fino a 5.679,40 euro; Pensioni oltre 10 volte il minimo Inps: aumento dell’1,728% per importi oltre 5.679,40 euro.

Per le pensioni del prossimo mese l’accredito è previsto per martedì 1° ottobre. Per chi ritira la pensione in contanti negli uffici di Poste Italiane, il pagamento seguirà il calendario alfabetico: