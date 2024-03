Pensioni di aprile, pagamenti dopo Pasqua

Le pensioni di aprile 2024 saranno accreditate sul conto in banca o su conto corrente Bancoposta martedì 2 aprile 2024.

Lo comunica l’Inps.

Non l’uno del mese, come di consueto, ma il due. Perchè l’1 aprile è Pasquetta.

Essendo dunque un giorno festivo le pensioni vengono versate il primo giorno feriale del mese (in gergo tecnico “primo giorno bancabile”), in questo caso martedì 2 aprile.

Sempre a partire dal 2 marzo 2024 si potrà ritirare anche la pensione, per chi non ha ancora optato per l’accredito sul conto corrente, negli Uffici postali.

ECCO IL CALENDARIO PER IL PAGAMENTO PER IL MESE

Tutti i pensionati che intendono ritirare i contanti allo sportello potranno presentarsi in uno dei 12.800 Uffici Postali su tutto il territorio nazionale dal 2 al 5 aprile, secondo la turnazione alfabetica affissa all’esterno di ciascun Ufficio Postale. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.poste.it o contattare il numero verde 800 00 33 22.

Ecco, nel dettaglio, il calendario per il pagamento delle pensioni di aprile 2024: