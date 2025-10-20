Politica Manfredonia
PD: “Paolo Campo è l’unico voto utile che Manfredonia può esprimere”
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
PD: “Paolo Campo è l’unico voto utile che Manfredonia può esprimere”
La candidatura di Paolo Campo è il riconoscimento ad una intera comunità, il frutto di una vita a servizio del proprio territorio e della propria gente.
Paolo Campo è la sintesi di un intero gruppo dirigente che del centrosinistra ha fatto la propria casa senza mai cedere a tentazioni individuali.
Paolo Campo è l’unico voto utile che Manfredonia può esprimere in termini di lungimiranza, concretezza e affidabilità.
Al lavoro e alla lotta.
PD Manfredonia