Pd Manfredonia: “Provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio”

Il consiglio comunale oggi ha dato il via libera al provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio.



È un provvedimento che coniuga gli aspetti contabili di rispetto di tutti gli equilibri di bilancio stabilito dalla normativa con delle scelte politiche che, così come fatto in sede di approvazione delle variazioni di bilancio nella scorsa seduta del consiglio comunale, vengono incontro alle esigenze dei cittadini. Si tratta di una variazione di bilancio in positivo di 1.159.000 euro, ottenuti da minori spese e da fondi dell’avanzo vincolato e da previsioni di minori spese che andranno a finanziare interventi di efficientamento energetico, interventi di sostegno alle famiglie in difficoltà ottenuti investendo risorse dal bilancio comunale, fondi per l’acquisto di mezzi per il trasporto disabili, supporto alla polizia locale, attività di sostegno alla biblioteca comunale e misure a sostegno del trasporto pubblico locale, distribuite su 3 annualità.



Siamo consci del fatto che tanto c’è ancora da fare: dobbiamo migliorare sulle attività di accertamento delle entrate, lavoreremo al nuovo bando sulla gestione dei tributi, sulla razionalizzazione delle partecipate, sul portare a compimento i progetti Pnrr, reiterare comportamenti virtuosi quali l’attenzione all’accertamento dei residui, continuare a rispettare i vincoli derivanti dall’adozione del piano di riequilibrio. Ma siamo consci del fatto che garantire la sicurezza dei conti non deve esimerci dal compiere scelte politiche che rispettino il mandato degli elettori.